Компания «1С-Битрикс» будет использовать облачную инфраструктуру Mail.Ru Group для хранения холодных данных платформы «Битрикс24». Кроме того, пользователи программных продуктов «1С-Битрикс» смогут выбрать для своих файлов сервис горячего хранения от Mail.Ru Group, говорится в сообщении двух компаний.
Изначально «1С-Битрикс» полностью хранила все свои данные на серверах крупнейшего облачного провайдера в мире Amazon Web Services. К моменту вступления в силу 242-ФЗ «О персональных данных» с сентября 2015 года — инфраструктура для серверов приложений и БД для российских пользователей была перенесена в Россию. Тоже к облачному провайдеру, но уже российскому — «Корпсофт24», рассказал «Роем!» Александр Демидов, руководитель направления арендных решений «1С-Битрикс».
С объектным хранилищем все несколько сложнее. С одной стороны, нас не подгоняли сроки, чтобы соответствовать законам. С другой стороны — публичных российских сервисов, аналогичных Амазон S3, катастрофически мало, их практически нет. Разрабатывать собственное решение и начинать заниматься инфраструктурой мы осознанно не хотим. Нам нравятся облачные решения тем, что мы можем полностью сосредоточиться на нашем собственном продукте и не развивать ту компетенцию, которая нам не свойственна.
Сейчас Mail.Ru сделали решение, совместимое с Амазон S3. Мы его активно тестировали. Сейчас используем для резервирования данных. В будущем рассматриваем возможность использования в «боевом» режиме для российских пользователей Битрикс24, — пояснил Демидов.
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