Компания «1С-Битрикс» будет использовать облачную инфраструктуру Mail.Ru Group для хранения холодных данных платформы «Битрикс24». Кроме того, пользователи программных продуктов «1С-Битрикс» смогут выбрать для своих файлов сервис горячего хранения от Mail.Ru Group, говорится в сообщении двух компаний.

Изначально «1С-Битрикс» полностью хранила все свои данные на серверах крупнейшего облачного провайдера в мире Amazon Web Services. К моменту вступления в силу 242-ФЗ «О персональных данных» с сентября 2015 года — инфраструктура для серверов приложений и БД для российских пользователей была перенесена в Россию. Тоже к облачному провайдеру, но уже российскому — «Корпсофт24», рассказал «Роем!» Александр Демидов, руководитель направления арендных решений «1С-Битрикс».