Открытка: Российский YouTube рекламирует марихуану


Редактор «Роем!» наткнулся в YouTube на преролл-видеорекламу, где ему предложили накуриться, чтобы жить веселее. В ролике акцентируется, что сервис работает во всех городах, покупку можно сделать в два клика, а клады — надёжные. Судя по времени комментариев под самой записью на YouTube, реклама появилась совсем недавно.

Скриншот рекламы перед видеороликом, сделанный редактором «Роем!»
Скриншот рекламы перед видеороликом, сделанный редактором «Роем!»

Сам ролик содержит ссылку на сайт в сети TOR. Рекламный преролл же вёл на другой сайт, заблокированный Роскомнадзором. Так как редакции «Роем!» не нужны проблемы, мы не будем приводить сами ссылки.

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    notmebug

    Можно посоветовать редактору Roem использовать блокировщики рекламы, которые успешно избавляют и от рекламы перед роликами на YouTube.

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