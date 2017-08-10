Редактор «Роем!» наткнулся в YouTube на преролл-видеорекламу, где ему предложили накуриться, чтобы жить веселее. В ролике акцентируется, что сервис работает во всех городах, покупку можно сделать в два клика, а клады — надёжные. Судя по времени комментариев под самой записью на YouTube, реклама появилась совсем недавно.

Сам ролик содержит ссылку на сайт в сети TOR. Рекламный преролл же вёл на другой сайт, заблокированный Роскомнадзором. Так как редакции «Роем!» не нужны проблемы, мы не будем приводить сами ссылки.