Федеральное агентство по делам молодёжи допустило множественные утечки персональных данных участников форума «Арктика. Сделано в России». В открытом доступе отказалось два документа, содержавшие, в частности, номера паспортов участников. Причем данные пролежали в открытом доступе уже минимум две недели. Документы ищутся на сайте Росмолодёжи через «Яндекс» или Google.

В таблице «спрятаны» номера паспортов в колонке A. Сама колонка ужата до «нулевой» ширины, так что её не видно (см. скриншот выше), но данные эти ищутся поисковиками, и их можно скопировать, если знать об этом.