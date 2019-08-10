Update: Переговоры Huawei ведёт со многими российскими компаниями, в том числе Mail.ru, Rambler и другими.
Яндекс и Huawei обсуждают возможность предустановки приложений Яндекса на китайские телефоны, передали РИА Новости слова президента Huawei Mobile Services и вице-президента Huawei CBG Алекса Чанга.
Huawei (плюс его суббренд Honor) вместе с Xiaomi„т
«Кооперация с «Яндексом» идет по довольно широкому спектру вопросов. Мы работаем с ними по поводу поисковой системы… У них есть также много других сервисов, как Яндекс.Новости, Яндекс.Дзен, голосовой помощник и многие другие, работу по которым мы обсуждаем с ними», — рассказал Чанг. Речь идёт о Музыке (прим. у Huawei есть и своя), Такси, Погоде. То есть о приложениях, которыми традиционно комплектуются все аппараты на Android и сегодня все предустанавливаемые (за исключением Такси) выпускаются Google, а не Яндексом.
При всей привлекательности замысла:
- Телефоны, побившие рекорды продаж, снабжались пакетом приложений Google.
- Теоретически, после того (и если), как Huawei потеряет право на работу с сервисами Google — Яндекс способен предложить адекватную замену для всего пакета предустанавливаемых приложений.
- Практически же, телефоны где «нет Google», можно продавать разве что китайцам, в России такие никто не покупает и никогда не покупал и ни о какой «трети рынка» речи уже идти не может.
8 августа Bloomberg выяснил, что Белый дом решил пока не выдавать разрешения американским компаниям на работу с Huawei Technologies.
Добавить 4 комментария
Правильный термин для происходящего: «Блеф». Со стороны Huawei.
Будто у них в руках есть сильная карта… Она, конечно есть. Мало кто способен хоть завтра дать полный комплект привычных и почти обязательных приложений. Но если Google не вернётся… Эта пешка, этот классный полный комплект приложений, никогда не превратится в ферзя. А если Google вернётся… Яндекс просто не нужен на фоне настоящего Короля доски.
P. S. Новость была бы крутой, если бы договорённости появлялись на фоне обычных не санкционных годов, а так…
А так — там не будет даже YouTube. Он не входит в десятку самых популярных приложений по AppAnnie в России, конечно, но там куча сложностей, которые проявятся и на самых топовых приложухах, которые входят, прямо на «всех»
«Телефон без гугла», даже если Яндекс поставил на него свой Яндекс.Store и разработчикам есть куда залить приложения, и все разработчики свои приложения в магазин залили, а все покупатели их установили из Яндекс.Store:
1) Если издатели залили свои приложения «как есть» — без GMS от их приложений не будет пушей (а аналога GMS у Яндекса просто нет) и кучи других вещей не будет тоже.
— короче это телефон, для которого все авторы должны Переписать свои разработки. Окей. Все авторы их переписали… (кроме американцев, разумеется, которым запрещёно работать под аффилированные с Huawei платформы), но аудитория неамериканских приложений всё-равно будет страдать от того, что:
2) «Все» приложения сегодня поддерживают авторизацию через Google или Facebook, а её не будет — каждому пользователю того или иного приложения потребуется создавать новый аккаунт, на базе чего-то.
3А) Приложения помнят историю использования. Для владельцев «телефона без гугла» окажется неприятным сюрпризом, ситуация в которой они не могут авторизоваться в свой привычный аккаунт / вернуть старые ачивки, вернуть оплаченный статус приложения, после смены телефона на «телефон без гугла».
3Б) Обходная стратегия. «А, щас, мы сделаем связывание аккаунта со старым гугловским «вне» платформы Яндекс Huawei», внутри самого приложения ориентированного на китайский телефон или на внешнем сайте. Не выйдет! Все помнят, как Штаты штрафуют российских сотовых операторов на сотни миллионов долларов за преступления, которые россияне совершали в Средней Азии. Или, как Штаты штрафуют немецкий Мерседес, за преступления, которые Мерс совершал в России. Или Microsoft совершал в Венгрии и России. В Штатах не обращают никакого внимания на «прокладки» и «хаки», и цепочку посредников, а карают за суть событий. Никакого связывания аккаунтов не будет.
Ну, и так далее…
У меня другое мнение.
Прокачать истерию о слежке Гуглом и дать платформу с голым Андроидом.
Многие будут покупать телефон только лишь за то, что он будет 100% открытый. И с браузером Brave как default browser, Яндекс клювом щёлкает тут и не понимает, что санация рекламы — это уже стандарт для продвинутой аудитории.
Альтернативу пушам можно тоже сделать, и она нужна.
В общем, надо не бояться и экспериментировать.
Я тоже не слишком верю в это, но. В принципе, у яндекса худо-бедно есть все кусочки — карты, геолокация, облако, браузер, почта, аккаунты, апстор свой пробовали поднимать. Я так понимаю, поднять сервис для пушей тоже не слишком сложно (помимо эпла и гугла это делали и другие компании — MS, Palm, Blackberry, видимо). И никто не жаловался на проблемы с пушами. Работает себе и работает.
Понятно, что китайцы блефуют. Понятно, что для всего мира им нафиг не упал яндекс — алибаба уже успешно заменяет гугл в отдельно взятой стране. Понятно, что они плюнут, как только гугл их простит.
Но попробовать-то можно. Я надеюсь, что попробует яндекс, а не мейлру.
Открытый андроид уже и так есть, только им никто не пользуется. Потому что это так не работает (по крайней мере, пока).
Сейчас полностью открытый и свободный андроид — это как открытый и свободный водопровод с канализацией. Или железная дорога. Вроде как возможны в принципе, но не получится. Потому что кто-то должен каждый день работать, всё это обеспечивая.
Не понимаю, почему Евросоюз не напряжётся и не построит свою собственную платформу со всей инфраструктурой. Деньги на неё возьмёт из налогов. GSM же смогли придумать.