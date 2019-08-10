Update: Переговоры Huawei ведёт со многими российскими компаниями, в том числе Mail.ru, Rambler и другими.



Яндекс и Huawei обсуждают возможность предустановки приложений Яндекса на китайские телефоны, передали РИА Новости слова президента Huawei Mobile Services и вице-президента Huawei CBG Алекса Чанга.

Huawei (плюс его суббренд Honor) вместе с Xiaomi„т половину всех проданных в России смартфонов, причём Huawei лидирует с 28% аппаратов:

«Кооперация с «Яндексом» идет по довольно широкому спектру вопросов. Мы работаем с ними по поводу поисковой системы… У них есть также много других сервисов, как Яндекс.Новости, Яндекс.Дзен, голосовой помощник и многие другие, работу по которым мы обсуждаем с ними», — рассказал Чанг. Речь идёт о Музыке (прим. у Huawei есть и своя), Такси, Погоде. То есть о приложениях, которыми традиционно комплектуются все аппараты на Android и сегодня все предустанавливаемые (за исключением Такси) выпускаются Google, а не Яндексом.

При всей привлекательности замысла:

Телефоны , побившие рекорды продаж , снабжались пакетом приложений Google.

побившие рекорды продаж снабжались пакетом приложений Google. Теоретически , после того ( и если), как Huawei потеряет право на работу с сервисами Google — Яндекс способен предложить адекватную замену для всего пакета предустанавливаемых приложений.

после того и если), как Huawei потеряет право на работу с сервисами Google — Яндекс способен предложить адекватную замену для всего пакета предустанавливаемых приложений. Практически же , телефоны где « нет Google», можно продавать разве что китайцам , в России такие никто не покупает и никогда не покупал и ни о какой « трети рынка» речи уже идти не может.

8 августа Bloomberg выяснил, что Белый дом решил пока не выдавать разрешения американским компаниям на работу с Huawei Technologies.