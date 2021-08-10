«Визуал вдохновлен яркими образами open air-ов, спектаклей, вечеринок и выставок. Главные элементы кейса — оградительная лента и навигация, которые организуют собой пространство ивента, а также направляют его участников», пишет пресса о новом фирменном стиле Яндекс.Афиши, который сделало агентство RedKeds. «Модульные конструкции, металлические формы собираются в сцену, трибуну или даже инсталляцию. Эти символы дизайнеры соединили в фирменной „А“ на иконке сервиса».

Примерно в то же время RedKeds сделали и ребрендинг самих себя: теперь они не обычное рекламное агентство, участвующее в бесплатных тендерах, а «про андеграунд, креативные индустрии и арт-проекты». Они будут создавать безумные проекты, издавать книги, делать шоу, архитектурные объекты, одежду и рейвы. Агентство появилось в 2005 году, в 2020 сильно сократило штат из-за пандемии и стало искать новую бизнес-модель.