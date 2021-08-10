В Министерстве финансов подтвердили сведения «Коммерсанта» о том, что ведомство ведёт обсуждение приватизации «Национальной системы платежных карт», управляющей картами «Мир». «Конкретики пока мало, но есть принципиальное понимание, что это нужно делать».

«Коммерсанту» рассказали, что про приватизацию заговорил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на совещании про развитие «НСПК» в Центробанке. Тем не менее, в пресс-службе ФАС заявили, что ведомство не участвует в обсуждении вопроса.

НСПК на 100% принадлежит ЦБ. На данный момент по закону его доля не может быть снижена менее чем до 50% плюс 1 акции. Приватизация НСПК периодически обсуждается отдельными представителями рынка, отмечают в ЦБ, но на межведомственный уровень вопрос ещё не вышел. «Есть две основные идеи — передать (как в случае со Сбербанком.— „Ъ“) 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка», — говорит один из источников «Ъ». Впрочем, Минфину больше по душе вариант приватизации 100% компании в рамках IPO. Эксперты уверены, что приватизация НСПК снимет конфликт интересов: «ЦБ и регулирует рынок платежных систем, и владеет одним из игроков этого рынка».

НСПК появилась в 2014 году, карты начали выпускаться в 2015, сейчас у них 24% российского рынка по объему платежей. Уже тогда же, в 2014 году, начались разговоры о приватизации платежной системы. Эксперты отмечают, что в случае выхода на IPO в нём не смогут поучаствовать европейские и американские инвесторы, если НСПК будет работать в Крыму.