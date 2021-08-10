Первое в результатах поиска по запросу «фигурное катание России» сообщество с аналогичным названием опубликовало обращение к подписчикам, в котором запретило им «непозитивные реакции». Пост увидели в «Церебро Таргет», редакция Roem.ru убедилась в его существовании. Комментарии к записи отключены, так что оценить реакцию подписчиков в полной мере не удалось. Впрочем, видно, что «негативных» лайков к ней больше, чем «позитивных». Лайки «смешно» и «ого!» тоже оказались негативными.

К постам разрешаются только реакции обычного лайка и восторга. За любую другую реакцию подписчиков к постам — бан на неделю с предложением удалить свой лайк с непозитивной реакцией. Если лайк со своей непозитивной реакцией будет удален подписчиком — бан снимается.

Если лайк с непозитивной реакцией не будет удален подписчиком — может быть применен бан навсегда. При непозитивных реакциях неподписчиков, а также при многократных непозитивных реакциях — бан сразу навсегда. Администрация группы также надеется на появление возможности вообще отключать реакции к постам в сообществах. В таком случае функция реакций в группе будет отключена.

Поиск по ВКонтакте показал, что этот текст уже разместили у себя большое количество сообществ (пример) и индивидуальных пользователей, но первопроходцами стали именно любители фигурного катания.

Реакции официально запустились с девятого августа, хотя тестировались с июня. Они позволяют вместо обычного лайка поставить лайк, символизирующий восторг, удивление, гнев, смех и нечто явно нецензурное, так как смайлик злой, а буквы заменены спецсимволами с восклицательным знаком в конце.