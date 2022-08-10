На разработку маркетплейса для промышленного софта, который создает Минпромторг, власти планируют потратить 2,67 млрд руб. до 2024 года. Проект курирует заместитель главы министерства Василий Шпак. Средства пойдут в том числе «на создание самой экосистемы, интеграцию ее с внешними информсистемами, разработку сервисов, их внедрение на предприятиях, сопровождение предприятий в выборе технических решений и их адаптации». В Минпромторге говорят, что релиз проекта состоится в сентябре этого года, а среди поставщиков софта для платформы уже есть «Топ Системы», 1С, «Аскон», «Нанософт», «Тесис», Группа Т1 и др.

После начала военных действий на Украине и последовавших за ними санкций зарубежные поставщики (SAP, Oracle и др.) программного обеспечения стали отказывать российским компаниям в покупке лицензий. Для развития собственных решений отрасль предложила правительству стратегию импортозамещения промышленного софта, реализация которой обойдется в 20–30 млрд руб.