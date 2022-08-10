Минпромторг потратит 2,67 млрд руб. на создание маркетплейса для промышленного софта


На разработку маркетплейса для промышленного софта, который создает Минпромторг, власти планируют потратить 2,67 млрд руб. до 2024 года. Проект курирует заместитель главы министерства Василий Шпак. Средства пойдут в том числе «на создание самой экосистемы, интеграцию ее с внешними информсистемами, разработку сервисов, их внедрение на предприятиях, сопровождение предприятий в выборе технических решений и их адаптации». В Минпромторге говорят, что релиз проекта состоится в сентябре этого года, а среди поставщиков софта для платформы уже есть «Топ Системы», 1С, «Аскон», «Нанософт», «Тесис», Группа Т1 и др.

После начала военных действий на Украине и последовавших за ними санкций зарубежные поставщики (SAP, Oracle и др.) программного обеспечения стали отказывать российским компаниям в покупке лицензий. Для развития собственных решений отрасль предложила правительству стратегию импортозамещения промышленного софта, реализация которой обойдется в 20–30 млрд руб.

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