Админов телеграм-каналов задержали по ряду обвинений, по сообщению "Коммерсанта":

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник сообщает, что ФСБ пресекла деятельность «целой сети агентов» Службы безопасности Украины. Сообщалось о задержании администраторов Telegram-каналов «Сканер», Riddle, «Адские бабки» и «Финансовый караульный». Как следует из сообщений Telegram-каналов, всего по делу задержаны шесть человек. Среди задержанных специалист по PR Инна Чурилова и журналистка Александра Баязитова. Задержанные администраторы якобы занимались дискредитацией российского ВПК, финансовой и политической системы. Как позже сообщили в «ВЧК-ОГПУ», задержанным якобы вменяется вымогательство денег у гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

"База" пишет, что задержали именно за постоянные попытки многажды заработать на Ростехе. Ключевое слово - многажды. Если бы деньги брали один раз, то наверное, всё было бы нормально:

По данным «Базы», админы почти всех этих каналов обвиняются в вымогательстве у структур Ростеха. Якобы существовала сетка каналов, и её владельцы просили деньги за «блок» (мораторий на публикацию невыгодной компании информации – прим. ред.) в одном из своих пабликов у ростеховских пиарщиков. А потом продолжали писать негатив про структуры Ростеха уже в других каналах, чтобы и там тоже был оплачен «блок». В итоге представители структур, связанных с Ростехом, обратились к силовикам.

По похожим составам в 2014-м году была осуждена Аксана Панова (основатель Ura.ru): её обвиняли в вымогательстве и принуждении к сделке.