По данным Mediascope, в июле показатель среднесуточного охвата пользователей мессенджера Telegram в России обогнал аналогичный показатель социальной сети «ВКонтакте». За месяц средняя дневная аудитория Telegram выросла с 51,9 млн до 54,3 млн человек, «ВКонтакте» — с 52,1 млн до 52,6 млн человек. Аналогичный показатель для YouTube в июле вырос на 2,6%, с 50,8 млн до 52,1 млн пользователей.

По среднемесячной аудитории в июле лидирует YouTube — месячный охват аудитории площадки составил 95,5 млн человек. По этому показателю «ВКонтакте» все еще обгоняет Telegram — 87,6 млн против 81,2 млн пользователей. В марте 2023 года ежедневная аудитория Telegram в России обогнала аудиторию YouTube. Это произошло впервые. За тот месяц ежедневная аудитория Telegram составила 50,9 млн пользователей, YouTube — 50,7 млн человек. Наибольший показатель по среднесуточному охвату у «ВКонтакте». Ежедневная аудитория социальной сети составила 53,3 млн человек.

С марта Роскомнадзор включил Telegram в список иностранных мессенджеров, которые попадают под действие нового закона, ограничивающего ряд российских организаций, включая банки, в их использовании при взаимодействии с клиентами. Помимо Telegram, в списке еще восемь приложений. В их числе WhatsApp и Viber, а также Microsoft Teams, Skype for Business, соцсеть Snapchat, Discord и китайский WeChat. Закон, вступивший в силу с 1 марта 2023 года, запрещает ряду госструктур, а также кредитным и некредитным организациям использовать мессенджеры, которые принадлежат иностранцам, для ряда операций, связанных с финансами.