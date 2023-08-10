Разработчик, опубликовавший в Google Play приложение "Мой Донос" с логотипом, похожим на Госуслуги, рассказал либеральной прессе о том, кто и что туда писал.

Впервые приложение появилось в 2018 году, "но популярностью не пользовалось". В 2019 году про приложение "Мой донос" сочинила новость "Панорама". Автор приложения, видя его упоминания в новостях, решил его возродить.

В Google Play оно снова появилось в январе 2023 года.

Тогда корреспондент «МО» поинтересовался у разработчика, какова его цель и что он будет делать, если доносы окажутся реальными, Владимир ответил: «Они никуда не уйдут, пусть пишут сюда, здесь все и останется. Я читаю, удивляюсь, иногда радуюсь, когда пишут негативное мнение про само приложение или критику властей». Изначально целью создания приложения была шутка, но как только посыпались первые сообщения, Владимир понял, что доносы приходят не только шуточные, но и абсолютно реальные. Он отмечает, что количество реальных доносов всегда увеличивается, когда появляется инфоповод в СМИ — покушение, атака беспилотников или мятеж. «Люди гуглят, где можно пожаловаться, по ключевым словам видят мое приложение и, не разбираясь, пишут туда».

Тем не менее, изданию "Можем объяснить" разработчик передал "базу доносов". Издание подсчитало, что к маю приложением воспользовалось 5000 человек, а скачали его 10 000 раз. База попала и к изданию "Полигон", которое процитировало некоторые обращения, связавшись с их фигурантами.

Только с апреля по июнь разработчику поступило более 1300 обращений. Большинство доносов шуточные или осуждающие создателей и сам институт доносов. Но около 20% доносов были написаны с подробным описанием проступков «нарушителей» и содержали личные данные. Большинство из них могли бы стать поводом для возбуждения дел по статьям о фейках и дискредитации армии.