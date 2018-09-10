Сбербанк ввел льготные тарифы для российских юрлиц и ИП, не являющихся клиентами банка, ведущих или планирующих вести бизнес с Китаем, Гонконгом, Макао или Тайванем. Новым клиентам, которые не имеют действующих валютных счетов в Сбербанке на дату начала акции «На языке бизнеса», при открытии валютного счета предлагаются следующие условия:

0,086 % — за валютный контроль;

0,086 % — за перевод средств;

конверсия — 8,6 копейки за обмен ₽/¥ и ¥/₽.

Льготный тариф действует в течение 6 месяцев со дня подключения. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка объяснил мотивацию госбанка: