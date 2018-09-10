Сбербанк ввел льготные тарифы для российских юрлиц и ИП, не являющихся клиентами банка, ведущих или планирующих вести бизнес с Китаем, Гонконгом, Макао или Тайванем. Новым клиентам, которые не имеют действующих валютных счетов в Сбербанке на дату начала акции «На языке бизнеса», при открытии валютного счета предлагаются следующие условия:
- 0,086 % — за валютный контроль;
- 0,086 % — за перевод средств;
- конверсия — 8,6 копейки за обмен ₽/¥ и ¥/₽.
Льготный тариф действует в течение 6 месяцев со дня подключения. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка объяснил мотивацию госбанка:
«Акция "На языке бизнеса" приурочена к работе Восточного экономического форума. Она ориентирована именно на Китай, потому что именно Китай является ведущим партнером для российских бизнесменов — клиентов Сбербанка не только в области импорта, но и как потребитель их экспортных товаров. И мы надеемся на дальнейшее развитие нашей торговли, от которой выигрывают обе стороны».
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