Покупатели AliExpress с Урала, из Сибири и с Дальнего Востока России будут получать свои покупки вдвое быстрее, благодаря новому маршруту доставки. Как объяснил Лю Вей, генеральный директор AliExpress в России, покупки жителей востока России перестанут пересылаться через московские распределительные центры «Почты России». Новый маршрут предполагает доставку до Владивостока ежедневным морским рейсом, затем покупки россиян будут следовать по железной дороге Владивосток—Москва до ближайших мест почтового обмена в Новосибирске, Екатеринбурге, некоторая часть отправлений доедет и до столицы России. Весной 2018 сооснователь крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries Владислав Бакальчук в интервью «Коммерсанту» отметил, что российские продавцы, даже московские, имели преимущество перед AliExpress в азиатской части страны, так как логистика китайцев была завязана на Москву и покупки тех же дальневосточников пересылались через столицу РФ. На азиатскую часть России приходится до 40% всех покупок россиян у китайской Alibaba Group.
В начале 2018 тюменское «Агентство инфраструктурного развития» раскрыло план запуска в 2019 году логистического комплекса для интернет-магазинов в Сибири. В комплексе площадью 130 000 м² (один из крупнейших центров подобного типа в РФ) намерена работать Cainiao — логистическая дочка Alibaba Group. 19 июня 2018 года AliExpress ускорил доставку покупок в 100 избранных городах России, летнее ускорение сократило средний срок доставки с 30 до 8−15 дней.
Владислав Бакальчук объяснял весной 2018: «От Китая до Москвы, грубо, 8 тыс. км. Допустим, от Москвы до Магадана — 6 тыс., как и от Гуанчжоу до Магадана. Но самолеты дотируются и летают из Москвы до Магадана лучше, чем из Китая. Нет у них там засилья китайских товаров, и это вопрос чисто логистический — то есть только кажется, что Китай рядом. На самом деле расстояния тоже очень большие и дорог там почти нет». В конце августа 2018 года уральская редакция РБК выяснила, что Wildberries намерены построить крупный распределительно-логистический центр в Екатеринбурге.
Дальний Восток — это на 70% районы, куда нет доставки. Есть или авиасообщение, или морское. Есть только Хабаровск и Владивосток, а в Магадан, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Якутск доставка проблематична. Авиакомпании поднимают тарифы. Мы где-то пытаемся машинами доставлять. Сейчас товары доставляем в дальние регионы так: машины ездят из Подольска в Хабаровск, но не напрямую, а по цепочке распределительных центров. Это хитрая немного система: машина идет до склада в Новосибирске, где мы перецепляем кузов к другому тягачу, и он уже далее везет груз на Дальний Восток, — рассказывал сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук.
По данным Data Insight, АКИТ и другим исследованиям 2015−2017 годов в российском e-commerce быстрее всего растут малые города и Дальний Восток страны: «Развитие регионов более стремительными темпами, чем рост Центрального округа, с точки зрения молодого рынка — естественный процесс. Оптимизируется доставка товаров, онлайн-игроки выходят в регионы. При этом Москва и Санкт-Петербург сейчас перенасыщены», — говорил Алексей Федоров, президент АКИТ (покинул пост в первой половине 2018).
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Молодец ФГУП Почта России, теперь ФТС РФ и ФНС будут еще меньше собирать денег, а ФГУП Почта России еще больше залезать в бюджет РФ для дотации убыточной доставки китайских посылок.
Если попытаться найти разум в этой государственной стратегии, то на ум приходит только одно, хотят вытрясти рабочую силу из торговой отрасли, коих там 12−14 млн из 71 млн. всего трудоспособного населения РФ.
Власть все время говорит о демографическом кризисе, дескать не хватает рабочих рук.
Ну не чиновничий же аппарат трясти в самом деле.
между нами
девушкамипредпринимателями, выгоднее всего уже сдать гражданство, немного подзабыть русский язык до появления элегантного акцента и перестать наконец уже платить в РФ налоги:
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/09/09/780361-ofshor
Какая нахрен рабочая сила в торговой отрасли конкурирующей с Китаем ?
В Wildberries работает от силы несколько тысяч человек и это крупнейший интернет ритейлер в стране.
Ну там всякие Ozon, Ulmart и иже с ними, да даже вся группа М.видео и Co со всеми своими магазинами не наберется и 1 млн работников.
А те 12−14 млн. это продавцы овощей, хлеба, шаурмы, воды, сигарет и прочей снеди в магазинах/палатках «У дома» — что они никак не конкуренты Ali, что Ali им… ну не судьба заказать пивка или хлебушка из Китая, пока машинку перемещения не изобрели :)
Как по мне, так хлеб, который я вынужденно покупаю в магазине у дома, судя по его виду и сроку изготовления, если его брать из Китая будет посвежее.
Автор говорит про обычный ритейл. Интернет-ритейла в России уже нет — есть только его жалкие остатки, которое уже не в счет. Вот все эти консультанты из Эльдорадо, салонов Евросети — вот они пойдут тоже скоро другую работу искать. И правда — молодые, здоровые — ну чего им языками чесать в торговле.
Впрочем, «вода дырочку найдет». Я думаю, что скоро в том же Иль-де-Боте парфюм можно будет только нюхать, а заказы после оплаты в кассе магазина будут вот почтой из Китая и приходить.
Знаете, Денис, я думаю, что государство не станет ничего менять, пока Ali гречку в пакетах не начнет продавать — вот тогда, наверное, почешется — запретит гречку.
Впрочем, я уже писал вам, что ждать надо 50 лет. Пока прошло 15 — так что еще 35 как-нибудь Россия перетерпит безналоговый кросс-бордер. Ну помрет торговля — и без нее жили.