Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) как минимум до 20 сентября включительно запретила (.pdf) торговлю производными инструментами из двух популярных криптовалют Bitcoin Tracker One и Ether Tracker One. Сразу после объявления курсы самих исходных криптовалют упали на единицы процентов. Оба инструмента запущенны шведской компанией «XBT Provider» на стокгольмской Nasdaq Inc (NDAQ.O), но доступны и на американской бирже. SEC объяснила, что статус инструментов определён неточно. Брокер, сопровождающий продукты в США, называет их «ETF», биржевыми фондами. Другие же игроки называют эти инструменты — «ETN», биржевыми облигациями, необеспеченными долговыми обязательствами финучреждений.

Позиция брокера уязвима уже девять месяцев, но по неизвестной причине регулятор откладывал вмешательство. Ещё в январе 2018 SEC отказалась одобрить создание биржевых фондов (ETF), активы которых составляли бы биткойны и другие криптовалюты. Комиссия предупредила тогда, что будет бороться и с теми, кто попробует найти обходные пути.