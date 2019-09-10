По данным бухгалтерской отчётности компании «Кех еКоммерц», от лица которого осуществляется деятельность «Авито» в России, выручка компании за 2018-й год составила около 20 млрд рублей. Чистая прибыль — 8,9 млрд рублей. Прирост год к году обоих показателей составил, соответственно, 29% и 35% — прибыль растёт быстрее.

«Авито» является существенно более простым проектом чем российские порталы. Компании не приходится обслуживать некоммерческие запросы российских пользователей, поэтому доля чистой прибыли «Авито» в выручке существенно выше чем у других крупных российских интернет-компаний.

Несмотря на то, что «Авито» уступает «Яндексу» по выручке более чем в шесть раз (20 млрд против 122 млрд), прибыль «Avito» лишь чуть менее чем вдвое уступает аналогичному показателя «Яндекса» — 8,8 млрд против 18,4 млрд в 2018-м году.

Существенные изменения в отчётность могло бы вносить то, что «Авито» её готовит по российским стандартам бухгалтерского учёта, однако повышенная доходность «Авито» отражена и в международной отчётности, правда, за неполный 2018-й год, которая частично раскрывалась при продаже доли компании в Naspers фондом Vostok Media.

Основной доход Avito.ru, запущенного в 2007-м году, составляет доход за размещение объявлений и их выделение при помощи платных опций. Наращивания прибыли быстрее выручки Avito добивается сужением возможностей бесплатного размещения объявлений — пользователи занимающиеся этим регулярно или в явно коммерческих разделах должны заплатить за право размещения своего предложения на аудиторию сервиса объявлений.