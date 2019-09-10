По данным бухгалтерской отчётности компании «Кех еКоммерц», от лица которого осуществляется деятельность «Авито» в России, выручка компании за 2018-й год составила около 20 млрд рублей. Чистая прибыль — 8,9 млрд рублей. Прирост год к году обоих показателей составил, соответственно, 29% и 35% — прибыль растёт быстрее.
«Авито» является существенно более простым проектом чем российские порталы. Компании не приходится обслуживать некоммерческие запросы российских пользователей, поэтому доля чистой прибыли «Авито» в выручке существенно выше чем у других крупных российских интернет-компаний.
Несмотря на то, что «Авито» уступает «Яндексу» по выручке более чем в шесть раз (20 млрд против 122 млрд), прибыль «Avito» лишь чуть менее чем вдвое уступает аналогичному показателя «Яндекса» — 8,8 млрд против 18,4 млрд в 2018-м году.
Существенные изменения в отчётность могло бы вносить то, что «Авито» её готовит по российским стандартам бухгалтерского учёта, однако повышенная доходность «Авито» отражена и в международной отчётности, правда, за неполный 2018-й год, которая частично раскрывалась при продаже доли компании в Naspers фондом Vostok Media.
Основной доход Avito.ru, запущенного в 2007-м году, составляет доход за размещение объявлений и их выделение при помощи платных опций. Наращивания прибыли быстрее выручки Avito добивается сужением возможностей бесплатного размещения объявлений — пользователи занимающиеся этим регулярно или в явно коммерческих разделах должны заплатить за право размещения своего предложения на аудиторию сервиса объявлений.
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Авито очень нахраписто стал монетизировать свое положение на рынке объявлений, увеличив свои риски быть свергнутым с олимпа.
Будущее яндекса в стократ яснее чем у авито.
Вы исходите из того, что в Авито работают идиоты, которые не видят рисков быть свергнутыми с олимпа, а просто хотят нафигачить как можно больше бабла, неважно что.
Это неверно. Авито со своего рождения было счётной машинкой, которое все свои действия считала и поверяла. Это потом они перестали об этом наружу рассказывать: приходишь к пиарщику (хотя бы) с вопросом про рынок, а тебе сходу говорят — «Мы отвечаем только на вопросы о том, как же это охрененно продавать через Авито вещи. Если таких вопросов у вас нет — до свидания».
Если будет реальный риск — у Авито хватит, я полагаю, мозгов его увидеть и предусмотреть.
Причина банальная — для Яндекса и Мейла их классифайды — это сироты при живых родителях, десятые дети в семье (Яндекс пытается эту ситуацию изменить, обособив Auto.ru в одну компанию, но это лишь один из сегментов классифайда). Авито для Авито — единственный и уникальный источник дохода. И точно так же как Яндекс уже 20 лет «хоронят» сравнивая с Гуглом, Авито может 20 лет бороться с порталами за свою классифайдскую жизнь.
Далеко не все доживут до того момента, когда Авито сковырнут с олимпа. Как мне кажется.