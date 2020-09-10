У проекта «Цифровая журналистика» вышло видео с подзаголовком «Компания из Санкт-Петербурга научилась расшифровывать переписку пользователей мессенджера Telegram». В нём Игорь Бедеров, владелец компании «Интернет-розыск», рассказывает, как расшифровывают сообщения российские спецслужбы. Сначала нужно идентифицировать пользователя, определив, с какого устройства, по какому номеру и по каким сетям он пишет в мессенджер. Потом ФСБ приходит к оператору сотовой связи и велит прогонять трафик «через молотилку и через расшифровку. Вот тебе молотилка, вот тебе расшифровка». Выделяется трафик из Telegram, его можно расшифровать. «Я видел разработку по расшифровке трафика из несекретных чатов, есть она в Питере», добавил Бедеров. По его данным, в МВД такую технологию не используют.

Под «молотилкой» он имел в виду «класс продуктов», которые позволяют различать потоки трафика, соответствующие разным приложениям и ресурсам. Таким же образом можно выделить, например, трафик WhatsApp или другого мессенджера. Массовой слежки в «Телеграме», по его данным, нет.

У самого Бедерова есть сервис «Telegram-деанонимайзер», который позволяет идентифицировать пользователя мессенджера. На странице деанонимайзера выкладываются личные данные разоблачённых администраторов закрытых каналов.