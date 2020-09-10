ВКонтакте запустила групповые видеозвонки без ограничения по времени звонка. Присоединиться к конференции могут до 128 человек. Есть такие привычные по Zoom функции, как демонстрация экрана, предупреждение о выключенном микрофоне, сменные фоны, возможность «поднять руку». В отличие от Zoom, чат конференции с загруженными туда материалами сохраняется после окончания звонка.

Групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован ВКонтакте. Ссылкой с приглашением в звонок можно поделиться за пределами соцсети. Если у собеседника нет профиля ВКонтакте или он не хочет показывать личную страницу, то для добавления в звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя. Ещё одно преимущество сервиса — входящий звонок. Он избавит от необходимости искать и отправлять ссылку с приглашением на встречу или отдельно звать опаздывающих участников.

За качество звонка отвечает адаптивная технология обеспечения качества связи и алгоритм, уменьшающий в режиме реального времени нагрузку на устройство и сеть пользователя.