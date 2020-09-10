ВКонтакте запустила групповые видеозвонки без ограничения по времени звонка. Присоединиться к конференции могут до 128 человек. Есть такие привычные по Zoom функции, как демонстрация экрана, предупреждение о выключенном микрофоне, сменные фоны, возможность «поднять руку». В отличие от Zoom, чат конференции с загруженными туда материалами сохраняется после окончания звонка.
Групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован ВКонтакте. Ссылкой с приглашением в звонок можно поделиться за пределами соцсети. Если у собеседника нет профиля ВКонтакте или он не хочет показывать личную страницу, то для добавления в звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя.
Ещё одно преимущество сервиса — входящий звонок. Он избавит от необходимости искать и отправлять ссылку с приглашением на встречу или отдельно звать опаздывающих участников.
За качество звонка отвечает адаптивная технология обеспечения качества связи и алгоритм, уменьшающий в режиме реального времени нагрузку на устройство и сеть пользователя.
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Вроде как стримминговое видео в ВК работает через одно место, не подстраивается под разные устройства, в общем сильно не доделано, а теперь вот webrtc запустили судя по всему, наверно тоже сильно недоделанные звонки.
Эволюция звоноков в vk. Первый раз звонил через них пару лет назад. Был один товарищ, который экономил и не хотел платить за телефонию ;)
Честно говоря, 128 человек — чересчур много. В рамках веб-конференций больше 5−6 групп одновременно не созванивались (до 30 человек). Причём, большая часть как обычно молчит и ждёт ответа на свой вопрос. Больше напоминает инструмент для вебинаров различных инфоцыган и педагогов.
Вконтакте пытается задержать как можно дольше у себя аудиторию, но с музыкой и видео у них не сильно хорошо получилось. Когда-то ВК был самым большим онлайн-кинотеатром РФ, но сдался правообладателям и забил на развитие системы. Фото и короткие видео тоже проиграны заграничным конкурентам. Мода на игры тоже прошла. Остались сообщества по интересам и круг одноклассников как базовая модель восприятия соцсети.