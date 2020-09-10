Арбитражный суд Москвы постановил, что агрегаторы такси не могут проверять у водителей наличие разрешений на работу. В российском законодательстве не нашлось понятия агрегатора услуг перевозок на такси, поэтому у них нет определённых законом полномочий, в том числе права и возможности что-то проверять. Зато в законе прописаны полномочия на такую проверку только у государственных органов.

Это решение стало результатом рассмотрения иска Московской административной дорожной инспекции к Gett в рамках борьбы с таксистами-нелегалами. В иске было отказано. Аналогичные иски поданы к «Ситимобилу» и «Яндекс.Такси», они пока не рассматривались.

Решение по Gett может сорвать попытки МАДИ договориться с «Яндекс.Такси» и «Ситимобилом» о добровольной проверке разрешений. Агрегаторы готовы были пойти навстречу, но теперь оказалось, что они не имеют права это делать.

Такси-эксперт Станислав Швагерус недоволен этим решением и считает, что агрегатор можно законодательно приравнять к фрахтовщику.

Законодательный вакуум вокруг агрегаторов такси вряд ли нарушится в скором времени. Есть два законопроекта. Один, от «Единой России», приняли в первом чтении в 2018 году, он готовится уже седьмой год. Второй был внесён в декабре 2019 года и вызвал много критики.