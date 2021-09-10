Пермский депутат от ЕР Игорь Сапко отправил в Роструд запрос по поводу законности массового увольнения «работников компаний с иностранным участием» ООО «Иксолла», ООО «Иксолла русский холдинг» и ООО «Иксолла Игры». Выяснилось, что только первое юрлицо «подтвердило планируемый факт увольнения 21 работника по соглашению сторон или сокращению», однако «решение работодателем не принято», процедура увольнения не запущена. В остальных двух компаниях никого не увольняли, работники всех трёх в Роструд за защитой не обращались. Зато «выявлены другие нарушения трудового законодательства, в части ненадлежащего оформления трудовых договоров и локальных нормативных актов».

Впрочем, в комментариях к посту Сапко об этом ответе ему уже назвали несколько причин потенциально искажённых результатов проверки. Адвокат Илья Дёмин тоже считает, что «эти сведения могут не соответствовать действительности»: он представляет интересы Ивана Романова, который подал на компанию в суд с категорией дела «о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)». Предварительное заседание состоялось 31 августа. Иск подан к ООО «Систем Проджектс», которая в ответе о проверке не указана.

В начале августа основатель компании Xsolla, международного стартапа инфраструктуры платежей в играх, рассказал в соцсетях о готовящемся увольнении 150 сотрудников. Алгоритмы проанализировали их активность в рабочих сервисах и решили, что они невовлечённые и неэффективные. Агапитов был раскритикован экспертами по big data, трудовому праву, этике и оценке эффективности.