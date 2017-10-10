ВКонтакте запустил анонсированное летом реалити-шоу с трансляцией не через ТВ, а через интернет-эфир. Участниками «Пабличных игр» стали обитатели пабликов MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация зла». TJ перечислил со ссылкой на пресс-службу ВКонтакте список спонсоров шоу, распространенный ещё перед запуском видеотрансляции, это: Jacobs, E-ON, «Сбербанк» и «Мегафон» (с начала 2017 года оператор контролирует Mail.ru Group, которой принадлежит ВКонтакте). Вместо обещанного круглосуточного эфира, в действительности, первая трансляция длилась лишь 4 часа. Выходцы из MDK, «Палаты № 6», «Борща» и «Корпорации зла», внезапно для организаторов, начали материться в кадре и изредка мельтешить без трусов. В итоге эфир остановлен и рассматривается переход на модель «Дома 2», сообщил TJ:

Организаторы рассматривают возможность отказа от круглосуточной прямой трансляции «Публичных игр». В таком случае выбор сделают в пользу отдельных включений, эпизодов с испытаниями или общими собраниями (где участников спасают или выгоняют — прим. TJ), подборок самых важных моментов (хайлайтов) и итоговых выпусков.

«В выпуски Игр по итогу дня, естественно, никакие спорные кадры не попадут. Мы также обратились к представителям сообществ-участников с просьбой провести профилактические беседы со своими командами», — заявил Евгений Красников, пресс-секретарь «ВКонтакте».

В «МегаФоне» до сих пор «поддерживают проект, поскольку он стал первым подобным реалити-шоу с применением новых технологий». В свою очередь представитель пресс-службы «Сбербанка» в разговоре с TJ опроверг информацию о спонсорстве реалити-шоу «Пабличные игры», хотя такая возможность теоретически рассматривалась, сказали источники TJ.