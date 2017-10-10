Сооснователь образовательного онлайн-сервиса «Фоксфорд» Максим Древаль покинул «Нетологию-групп», к которой присоединился в 2014 году после слияния проектов. […] «Я сохранил свой пакет, своё место в совете директоров. Буду сотрудничать с компанией как внештатный консультант. Я отошёл от операционного управления, но мне не безразлично будущее компании», — сказал Древаль vc.ru. Теперь Древаль развивает проект MoreMMR, для желающих повысить свой уровень в онлайн-играх.