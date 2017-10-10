10 октября «Яндекс» запустил голосового помощника «Алису» в мобильном приложении. Алиса — первый голосовой помощник, который в разговоре не ограничивается шаблонными ответами. Она может найти информацию в интернете, подсказать погоду, открыть приложение или сайт и просто поболтать. Мобильное приложение «Яндекса» обновилось автоматически, поэтому, чтобы воспользоваться голосовой помощницей, отдельно ничего скачивать не нужно. В перспективе владельцы сторонних приложений или сервисов смогут добавить в них возможности Алисы, пообещал «Яндекс».

Мы, наверное, первые в мире пытаемся сделать вот что: мы тоже используем редакторские ответы на вопросы, но добавляем специальную нейронную сеть, обученную на свободную беседу. Она может подобрать ответ или втянуть пользователя в болтовню ни о чем. В этом, наверное, кардинальное отличие, потому что людям, помимо поиска каких-то фактов, иногда хочется с кем-то поболтать. Алиса уже сейчас способна поболтать и будет в этом только совершенствоваться, — рассказал руководитель разработки голосовых технологий «Яндекса» и один из главных идеологов «Алисы» Денис Филиппов в интервью «Ленте.ру».

О том, что «Яндекс» работает над голосовой помощницей, стало известно в мае этого года. В сентябре президент Владимир Путин посетил главный московский офис компании, где ему показали «Алису». Позднее директор по маркетингу «Яндекса» пообещал, что появится специальная детская версия помощницы, с голосом из «Смешариков».