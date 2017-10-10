Главный редактор «Чемпионат.com» Самвел Авакян теперь будет отвечать не только за контент, но и за бизнес издания. Об этом сообщает заместитель генерального директора Rambler&Co Дмитрий Сергеев на своей странице в Facebook. «Должность при этом у него не поменяется, Самвел остается главным редактором, но с другим набором полномочий», — добавил Сергеев.

6 октября этого года стало известно, что управляющий директор Максим Сырейщиков после семи лет работы в издании покидает компанию. О причинах ухода неизвестно.

Сырейщиков пришел на должность коммерческого директора «Чемпионат.com» в 2009 году из Sports.ru, а в 2016-ом был назначен управляющим директором ресурса. В этом году под его руководством были запущены проекты «Киберспорт» и LifeStyle и была проведена реструктуризация отдела продаж, что позволило значительно увеличить выручку портала.