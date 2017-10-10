Онлайн-ритейлер Ozon.ru начал продажи свежих и замороженных продуктов со своего склада в Твери, говорится в сообщении компании. На сайте онлайн-магазина доступно для заказа 400 наименований: колбасные изделия, рыбные изделия, молочная продукция, замороженные продукты, овощи и т. д. До конца года ассортимент расширится до 2 000.

Ранее в ассортименте OZON.ru были продукты питания с длительным сроком хранения — свыше 20 000 наименований, этот проект запустился летом 2015 года. Сейчас к ним добавились свежие и замороженные продукты. Для сравнения, специализированный проект — сервис по доставке продуктов Instamart акционером которого является Mail.ru Group, предлагает своим клиентам 40 000 товарных позиций.

Средний чек корзины OZON.ru, содержащей свежие и замороженные продукты, составит 3000 рублей (средний чек без свежих продуктов — 2500 рублей). К концу 2018 доля продаж продуктов составят до 7% в обороте компании. Онлайн-магазин оборудовал зону хранения размером 2000 м² на своем складе в Твери, чтобы хранить свежие и замороженные продукты. Копания инвестировала в оборудование помещений для хранения новой категории и в доставку 50 млн. рублей.

В мае 2016 года Ozon.ru и магазины по продаже алкоголя и табака «Бристоль» заключили партнёрство по торговле алкогольной продукцией. По российским нормам прямая онлайн-продажа алкоголя для компаний, не занимающихся его производством, запрещена, поэтому на сайте алкоголь можно лишь «класть в корзину», а для получения и оплаты товара придётся посетить офлайновый магазин «Бристоль». В августе 2017 года компания добавила в ассоритимент крупную бытовую технику. Для этого Ozon арендовал новый склад на северо-западе Подмосковья.