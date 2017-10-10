Венчурные фонды Sistema Venture Capital и Gagarin Capital инвестировали в новый проект создательницы и бывшего CEO Game Insight Алисы Чумаченко — в тренировочную платформу для киберспортсменов и игроков многопользовательских онлайн-игр GOSU.AI. Об этом Чумаченко сообщила «Роем!». Объем инвестиций не раскрывается.

Созданный на базе искусственного интеллекта проект предлагает игрокам виртуальных ассистентов (ботов), которые анализируют игровое поведение пользователя и по результатам предлагают сценарии улучшения игровых навыков и рекомендации для тренировок. На основе полученных данных от игрока и записей его матчей, ассистент предоставляет подробный анализ с рекомендациями. Летом этого года прошло закрытое тестирование сервиса, в результате которого у него появились первые 50 000 пользователей, по словам «Ведомостей».

Сейчас доступ к платформе бесплатен. Позже на ней появятся «предматчевые» рекомендации, обучающие видеоролики и пошаговые инструкции для достижения определенных результатов. Бизнес-модель основана на рекламных контрактах со спонсорами и премиальных пользовательских аккаунтах, которые будут предложены в будущем.

Проект был создан в начале 2017 года, компания насчитывает 15 сотрудников. Большую часть команды составляют специалисты в области больших данных. В разные годы Чумаченко и Game Insight входили в рейтинги Forbes, Techcrunch и другие. Например, в 2015 году Чумаченко заняла 21-ое место в списке 50 богатейших женщин России по версии Forbes Woman. Тогда ее активы оценивались в $105 млн.

Sistema VC не в первый раз инвестирует в проект в игровой индустрии. В октябре 2016 года венчурный фонд купил 25% разработчика игр виртуальной и дополненной реальности Luden.io за 65 млн рублей. Полученные инвестиции направили на создание новых игр для Google Daydream и других VR-платформ.