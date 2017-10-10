Auto.ru займется покупкой и продажей подержанных автомобилей


Сервис Auto.ru займется покупкой и продажей подержанных автомобилей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя направления продуктов для бизнеса и продаж Auto.ru Романа Цупера. Цупер пояснил, что приобретенные сервисом автомобили будут поступать в общую продажу в том случае, если не будут выкуплены автодилерами. Кроме того, планируется запустить программы trade-in и обмена своего автомобиля на другое подержанное авто.

Auto.ru самостоятельно займется продажей подержанных автомобилей и может запустить программы trade-in (уточнение)

В материале по просьбе пресс-службы уточняется должность спикера. Ниже приводится исправленный текст. Сервис Auto.ru расширяет свой бизнес и начинает самостоятельно заниматься покупкой и продажей подержанных автомобилей, сообщил в ходе конференции Auto.ru и «Яндекса» руководитель направления продуктов для бизнеса и продаж Auto.ru Роман Цупер. «Auto.ru начинает выкупать (у пользователей сервиса - прим. Агентства «Москва») и продавать автомобили, при этом мы хотим помочь дилерам. Мы хотим дать возможность партнерам выкупать автомобили, которые сами приобрели и проверили в своих сертификационных центрах», - сказал Р.Цупер. Он пояснил, что приобретенные сервисом автомобили будут поступать в общую продажу в том случае, если не будут выкуплены автодилерами. Руководитель Auto.ru добавил, что планируется запустить программы trade-in и обмена своего автомобиля на другое подержанное авто. «Мы планируем развернуть собственный trade-in, то есть те люди, которые приезжают к нам продать автомобиль с пробегом, будут иметь возможность покупки нового автомобиля на более выгодных условиях. Есть вероятность, что мы будем заниматься обменом подержанного автомобиля на другое авто с пробегом из салона», - пояснил Р.Цупер.

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