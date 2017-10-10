Сервис Auto.ru займется покупкой и продажей подержанных автомобилей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя направления продуктов для бизнеса и продаж Auto.ru Романа Цупера. Цупер пояснил, что приобретенные сервисом автомобили будут поступать в общую продажу в том случае, если не будут выкуплены автодилерами. Кроме того, планируется запустить программы trade-in и обмена своего автомобиля на другое подержанное авто.