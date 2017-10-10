Опубликовано ежегодное исследование американской венчурной индустрии PitchBook-NVCA Venture Monitor. Авторы исследования отмечают падение числа венчурных сделок — этот показатель оказался самым низким за последние пять лет. При этом средний размер сделки составил $10,32 млн — это на $2 млн выше чем в прошлом году.

Частично рост среднего объема инвестиций обусловлен тем, что в 2017 году случилось несколько сверхбольших сделок например компания занимающаяся организацией офисных пространств WeWork получила $4 млрд от SoftBank. Однако глобальный тренд обусловлен другими факторами. В частности тем, что многие стартапы не хотят выходить на биржу и новые крупные раунды инвестиций остаются для них единственным источником привлечения средств. Авторы исследования также отмечают, что средний объем сделок растет во всех секторах венчурного рынка — в стартапах на поздней и на посевной стадии.