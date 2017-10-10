Банк России выступает за ограничение работы внешних сайтов, на которых можно приобретать криптовалюту, заявил первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов. ЦБ ведет с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, которые дают россиянам возможность покупать криптоактивы, уточнил он.

По словам Швецова, для российских граждан и бизнеса такой инструмент несет неоправданно повышенные риски.