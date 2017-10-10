Банк России выступает за ограничение работы внешних сайтов, на которых можно приобретать криптовалюту, заявил первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов. ЦБ ведет с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, которые дают россиянам возможность покупать криптоактивы, уточнил он.
По словам Швецова, для российских граждан и бизнеса такой инструмент несет неоправданно повышенные риски.
Мы наблюдаем, что биткоин из расчетной единицы постепенно превращается в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть имеет признаки финансовой пирамиды, — заявил Швецов.
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