Следственный комитет Петербурга и экономическая полиция города пришла с обысками к совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину, кредитору «Юлмарта» предпринимателю Олегу Морозову и бывшему генеральному директору «Юлмарта» Сергею Федоринову, сообщила «Фонтанка».

По данным издания дело возбуждено 14 июля 2017 года во втором (налоговом) отделе второго управления (экономического) Следственного комитета Петербурга по части четвертой статьи 159.1 УК РФ — «Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере».

В августе Санкт-Петербургский городской суд заблокировал процедуру банкротства интернет-ритейлера «Юлмарт» — суд счёл, что Олег Морозов использовал договор уступки прав требования долга НАО «Юлмарт», чтобы обанкротить юрлицо компании. В свою очередь «Сбербанк» считал, что банкротство фиктивно и его необходимо приостановить до тех пор, пока «Юлмарт» не вернёт кредит. «Сбербанк» потребовал от трех дочек «Юлмарта» досрочно погасить обязательства на сумму 1 млрд рублей в декабре 2016. В апреле Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск «Сбербанка» и признал недействительным договор уступки долга, заключенный Дмитрием Костыгиным и Олегом Морозовым.

Сооснователь «Юлмарта» Сергей Федоринов объявил об уходе с поста генерального директора в августе 2016. Через месяц, в конце сентября, стал публичным конфликт собственников «Юлмарта». Алексей Никитин и Михаил Васинкевич выступили с иском против Дмитрия Костыгина и Августа Мейера и потребовали от мажоритарных акционеров выкупить их доли по заявленной цене. Позднее получила развитие история с кредитованием онлайн-ретейлера. Кроме «Сбербанка» возврата средств требовали в ВТБ. Дело последнего завершено — 5 октября 2017 Дзержинский районный суд Петербурга взыскал с совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина по договору поручительства в пользу ВТБ 652,9 млн рублей и пошлину в сумме 60 000 рублей.