Инвестфонд Admitad Invest объявил о приобретении немецкой компании AdGoal, которая разрабатывает инструменты монетизации трафика для веб-мастеров по всему миру. Сделка в формате M&A — это новое направление для Admitad Invest. Помимо этого, структура также инвестирует в другие стартапы или создает проекты с нуля в собственном инкубаторе Admitad Projects.

Компания Adgoal работает на рынке CPA-рекламы (оплата за действие) уже более 10 лет, её штаб-квартира расположена в одном городе с головным офисом Admitad — в Хайльбронне, Германия. В Adgoal разрабатывают технологии и сервисы для веб-мастеров (владельцы интернет-площадок и сервисов) для монетизации трафика по модели CPA. С помощью сервисов Adgoal веб-мастер получает быстрый доступ к большому количеству партнерских программ, а также защиту при отключении рекламодателей от партнерской сети (например, если кто-то из рекламодателей отключился от партнерской сети, а партнерская ссылка перестала работать, то трафик веб-мастера автоматически переводится на другую программу). К Adgoal подключено более 30 000 рекламодателей со всего мира — это в 20 раз больше, чем было доступно для веб-мастеров, сотрудничающих с Admitad, ранее.

По данным Adindex за 2018 год, на Admitad приходилось 71,8% российского рекламного рынка по модели CPA, а оборот рекламодателей через платформу компании в 2018 году составил 81,5 млрд рублей. Количество онлайн-заказов российских потребителей в интернет-магазинах через партнерскую сеть Admitad в 2018 году превысило 40 миллионов.

«Мы хотим дать нашим веб-мастерам доступ к партнерским программам всего мира, интеграция Adgoal в наше браузерное расширение показало, что вебмастера хотят получать быстрый доступ ко всем партнерским программам на рынке. Браузерное расширение через полтора месяца с момента запуска уже генерирует значительную часть дохода за счет партнерских программ из системы Adgoal. Мы верим, что в течение следующих 6 месяцев эта доля достигнет 50%", — сказал Александр Бахманн, основатель и гендиректор Admitad.