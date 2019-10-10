К конфликту «Сбербанка» с госструктурами из-за невступления банка в систему быстрых платежей (СБП), чем был недоволен ЦБ, прибавилось ещё одно противостояние — госчиновники высшего ранга, в частности Дмитрий Медведев, требуют от «Сбербанка» отказаться от взимания комиссий за внутрибанковские переводы.

На сегодняшний день «Сбербанк» один из немногих банков взимающих комиссию за переводы между клиентами из разных регионов. Эту практику банку предлагают запретить специальным законом, о чём пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс»:

Кредитные организации, подчеркнул Дмитрий Медведев, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры. В одном банке, продолжал он, может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. «Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — велел он.

Эксперты «Ведомостей» предполагают, что «Сбербанку» ради устранения комиссий нужно перевести свои подразделения на единую платформу, однако, скорее всего, этого не требуется, поскольку «Сбербанк» уже сейчас умеет устанавливать нулевой тариф на переводы между совершенно разными территориальными отделениями, если счета в них открыл один и тот же клиент. Московский клиент «Сбербанка» может открыть счёт, например, в Санкт-Петербурге, переводить средства самому себе в «другой город» без комиссии и уже с питерского счёта местным клиентам Сбера тоже без комиссии.

Кроме того нулевой тариф установлен на переводы между московским отделением «Сбербанка» и клиентами среднерусского банка Сбербанка РФ, существенная часть отделений которого находится в московской области — платные переводы между территориально близкими Москвой и областью едва ли были позитивно восприняты московскими клиентами.