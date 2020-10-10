РА «СберМаркетинг» начало продавать рекламу на ЖК-экранах в зонах ожидания отделений банка. Всего таких панелей сейчас 7200. Рекламу увидят 2,6 млн человек ежедневно.

Раньше на панелях рекламировались продукты банка, демонстрировались курсы валют и другая информация. Рекламодателям доступен таргетинг по геолокации от региона до улицы, по типу отделений, по времени показа. Есть баннеры и видеоролики, реклама может занимать весь экран или часть его.



Рекламное агентство полного цикла «СберМаркетинг» появилось в 2019 году, в 2020 стало членом АКАР.



Пресс-служба «Сбера» на днях сообщила, что в приложении «Сбербанк Онлайн» можно бесплатно подписаться на уведомления об эвакуации автомобиля. Для этого надо найти соответствующую услугу в разделе «Платежи» и добавить номер авто.



