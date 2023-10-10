Сообщество бывших сотрудников Яндекса Yandex Family опубликовало данные по стартап-активности бывших яндексоидов. За 14 лет с 2009 по 2023 год они основали 330 стартапов. В 2011-2012 было основано 4 стартапа, а в 2021-2022 - 110.

Подсчитывались только IT-компании, которые получили какое-то венчурное финансирование. 84 самых успешных стартапа привлекли $1 млрд от 280 инвесторов. Больше всего инвестиций получили проекты по AI, Open Source и Data Systems (24,1%), EdTech (16,9%), eCommerce – 13,3%.

85% компаний пытаются развиваться на глобальных рынках, 15% сфокусированы на локальном. Самую большую инвестицию получил пока ClickHouse - $300 млн. В дальнейшем Yandex Family обещают опубликовать отдельные отчёты по проектам разных вертикалей.