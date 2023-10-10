В Москве посадили под домашний арест владельца интернет-магазина, который продавал зарубежным заказчикам российские и советские товары военного назначения. На него завели 12 уголовных дел о контрабанде военной продукции. Его также обвиняют в том, что в заказы он вкладывал записки про поддержку Украины.

По данным ФТС, москвич отправил в страны Европы, в США и Японию более 500 посылок на 31 млн руб., включая транспортные модульные жилеты, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки и светосигнальные фонари.

Он действовал вместе с подельником, тоже уроженцем Москвы, который сейчас живет в Великобритании.

Служащие таможни при обысках в квартирах, машине и загородных домах инженера обнаружили продукцию военного назначения, коллекцию книг о немецкой технике времен Великой Отечественной войны и модели танков с нацисткой символикой, сказали в ФТС.