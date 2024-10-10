По сведениям издания «Коммерсантъ», холдинг VK запустит сервис знакомств и в «Одноклассниках» — для возрастной аудитории, которой знакомиться тяжелее, чем более социально активной молодёжи.

Дейтинг планируется сделать не по модели «à la Tinder», со взаимными лайками, а по модели классического сервиса знакомств вроде Loveplanet или Mamba.

Для социальных сетей сервис знакомств — хороший монетизатор трафика: им пользуется и сам холдинг VK, и другие сервисы, опосредованно закупая аудиторию у соцсетей.

Выручка «Мамбы», к примеру, составляет около процента от выручки холдинга — 1,6 млрд рублей у «Мамбы» в 2023-м году против 132 млрд. рублей у VK.

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