Китайский ритейлер Alibaba инвестирует $30 млн в развитие ИТ-инфраструктуры в России и создание дата-центра, пишет РБК со ссылкой на представителя компании. По его словам, Alibaba уже арендовала дата-центр в Москве, который будет обслуживать ИТ-операции принадлежащих ей маркетплейсов. Благодаря запуску своего дата-центра средняя скорость загрузки страниц AliExpress и Tmall для российских пользователей должна увеличиться на 20%. Кроме того, дата-центр позволит компании разрабатывать сервисы специально для российских пользователей (например, поисковый движок на русском языке). В начале ноября этого года стало известно, что AliExpress наняла четырех инженеров из «Яндекса», чтобы улучшить качество поиска и лингвистику.