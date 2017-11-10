Отношение россиян к онлайн-рекламе ухудшилось, и теперь она воспринимается наиболее негативно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Deloitte. Для нее индекс лояльности составил -23%, за последние 2 года он снизился на 14 процентных пунктов. Негативное отношение к такой рекламе сказывается на популярности ее блокировщиков. Среди респондентов, которые знают об этом софте, 34% используют AdBlock и 14% собираются его установить. Только 1% не намерен блокировать интернет-рекламу.

До этого по негативному отношению лидировала радиореклама. С 2015 года отношение к ней не изменилось, индекс остался на уровне -17%. Наиболее положительно респонденты воспринимают наружную рекламу, для нее индекс лояльности составил 13%, а также — рекламу в печатных СМИ, индекс составил 2%. Кроме того, с 2015 года повысился индекс лояльности к телерекламе — на 7 п. п., однако остался отрицательным.

В 2017 году рост медиаактивности россиян составляет 5%, а в 2016 и 2015 годах он достигал 6% и 8% соответственно. Показатель рассчитывался по разнице между долями опрошенных, отметивших рост и снижение потребления медиа, выборка составила 1 600 человек старше 16 лет из 46 субъектов РФ.