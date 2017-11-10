Отношение россиян к онлайн-рекламе ухудшилось, и теперь она воспринимается наиболее негативно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Deloitte. Для нее индекс лояльности составил -23%, за последние 2 года он снизился на 14 процентных пунктов. Негативное отношение к такой рекламе сказывается на популярности ее блокировщиков. Среди респондентов, которые знают об этом софте, 34% используют AdBlock и 14% собираются его установить. Только 1% не намерен блокировать интернет-рекламу.
До этого по негативному отношению лидировала радиореклама. С 2015 года отношение к ней не изменилось, индекс остался на уровне -17%. Наиболее положительно респонденты воспринимают наружную рекламу, для нее индекс лояльности составил 13%, а также — рекламу в печатных СМИ, индекс составил 2%. Кроме того, с 2015 года повысился индекс лояльности к телерекламе — на 7 п. п., однако остался отрицательным.
В 2017 году рост медиаактивности россиян составляет 5%, а в 2016 и 2015 годах он достигал 6% и 8% соответственно. Показатель рассчитывался по разнице между долями опрошенных, отметивших рост и снижение потребления медиа, выборка составила 1 600 человек старше 16 лет из 46 субъектов РФ.
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Что-то не верится. Как мерзкая реклама на радио может хоть кому-то нравится и кого-то там обгонять? Все как на подбор с мерзкими голосами, орут захлёбываясь какую-то ересь.
Негативное отношение к интернет-рекламе усилилось и доходы от нее обогнали телевизор.
Хм…