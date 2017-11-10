Sony Music Entertainment и Warner Music Group готовят иск к онлайн-радио TuneIn. Звукозаписывающие компании говорят, что обнаружили в TuneIn более 800 каналов, транслирующих нелицензионный контент, иск будет подан на территории Великобритании.

Сервис TuneIn основан в 2002 году в США и является бесплатным инструментом для создания онлайн-радио каналов, которые можно слушать на ПК и смартфонах. Аудитория TuneIn составляет более 60 млн человек, в сервисе доступно более 100 тысяч каналов. Сама TuneIn не организует трансляции, это делают независимые от нее пользователи сервиса — это скорее всего и будет основным аргументом защиты.

Если Sony и Warner удастся одержать победу, это скорее всего будет концом сервиса, так как рекорд-лейблы смогут подать аналогичные иски во всех ключевых мировых юрисдикциях. В России Российская академия радио, представляющая интересы правообладателей, еще в 2012 году требовала закрыть агрегаторы интернет-радиостанций Moskva.fm и Piter. Добиться этого ей не удалось, однако в 2015 году радиостанции убрали большую часть контента из онлайн-эфира из-за ужесточения антипиратского законодательства.