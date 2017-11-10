Китайский разработчик электромобилей NIO привлек более $1 млрд в рамках раунда финансирования, пишет «Коммерсантъ». Инвесторами выступили Tencent Holdings, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), а также американский хедж-фонд Lone Pine Capital и китайский инвестиционный фонд CITIC Capital, сообщило издание Reuters. По словам «Ъ», сейчас стартап запускает серийное производство своего первого электромобиля — семиместного внедорожника ES8, который должен поступить в продажу в 2018 году. Представители NIO рассматривают российский рынок в числе приоритетных.