Представители компьютерной игровой индустрии РФ разрабатывают законопроект по регулированию своей сферы, рассказал в ходе международной конференции «Защита персональных данных» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
Я буквально несколько недель назад встречался с представителями игровой индустрии и знаю, что они разрабатывают сами законопроект, который будет регулировать игровую индустрию. На мой вопрос, зачем они этим занялись, они сказали, что пытались создать те условия, которые позволят и бизнесу развиваться эффективно, и пользователей защитят, — сообщил он.
При этом Жаров подчеркнул, что не стремится навязывать регулирование, а наоборот предостерегает участников игрового рынка: «чрезмерное регулирование приведет к потерям со стороны бизнеса, к игнорированию предпринимателей, к потерям».
«Роем!» не удалось выяснить, кто именно на рынке выступил с такой инициативой.
Ничего не знаю, и никто из руководителей игровых компаний с которыми я общался тоже ничего не знает. Какой-то подковерный междусобойчик, — сказал президент Nival Сергей Орловский.
Орган, регулирующий отношения игровой индустрии с властями уже есть В ноябре 2016 года российские разработчики компьютерных и мобильных игр объявили о создании Экспертного совета игровой индустрии. Среди членов ассоциации все ключевые игроки рынка — Антон Юдинцев, сооснователь Gaijin Entertainment; Илья Карпинский, заместитель руководителя игрового направления Mail.Ru Group; Сергей Бабаев, вице-президент по стратегии Nekki; Сергей Орловский, Алексей Крайнов, руководитель Riot Games CIS; Вячеслав Макаров, руководитель R&D подразделения Wargaming, и другие.
Это инициатива ассоциации киберспорта, которая решила с нами проконсультироваться по поводу регулирования своей сферы, — уточнил Жаров.
В России нет публичной организации с таким названием, под данное чиновником описание лучше всего подходит Федерация компьютерного спорта России. Президент федерации Александр Горбачкенко сказал «Роем!»: «Я к этому не причастен. Текст проекта не опубликован», отказавшись от дальнейших комментариев. В Минкомсвязи отказались от комментариев по данной теме.
Добавить 4 комментария
Представителями индустрии будут те, кого Жаров назначит. А тем, кто какие-то там игрушки делает, об этом вообще знать не обязательно. Тут люди серьезным делом заняты.
это просто поветрие такое пошло. Так было с кукурзой всвое время, потом антиалкагольая кампания, теперь вот мания писать регулирующие регламенты и законы по поводу всего. Такое характерно для периода, когда в системе хитренькие затаились и косят под дурачков, беря под козырек, а настоящие дураки не имеют блокировки своим маниям. Если критический или просто коллегиальный способ обсуждения отсутствует — такое неизбежно случается.
Интересно, каким образом тут будут описываться супермарио, тетрис и пясьянс косынка? Или к «играм» будут относить только там где фотореалистичные человечики бегают? А так для прохиндеев непочатый край работы — в какую форму одеты, какие модели оружия, не несет ли это идеологической опасности? блаблабла
Игровиков пытались поставить под ружьё ещё больше десяти лет назад, типа «можно сделать так, чтоб наши всегда выигрывали, а обамка всегда поигрывал?» (тогда немного другой президент был, но суть такая)
Это не работает. Игра потому и игра, что в ней заложена возможность как проигрыша, так и выигрыша.
Если посмотреть на WoT, там и российские, и британские, и немецкие, и американские танки, и все (в рамках своих характеристик), могут оказаться как в числе побежденных, так и в числе победетелей. И несбалансированные танки, которые чаще среднего побеждают или проигрывают не имеют никакого отношения к национальности, а просто представляют собой разброс в пределах нормы (поскольку если есть среднее — то должны быть и отклонения от него).
А дальше возникает вопрос: чего собственно Роскомнадзор хочет регулировать-то? Или чего он хочет, чтобы там регулировалось?
С ответа на этот бы вопрос хорошо начать.
>> А дальше возникает вопрос: чего собственно Роскомнадзор хочет регулировать-то? Или чего он хочет, чтобы там регулировалось?
этот вопрос уместен, если нечто действительно нуждается в регулировании.
и т. д. и т. д.
Но он излишен, если просто инфопространство нуждается в постоянных информациях о всеновых регулированиях всего.
И тут уж кто какой отраслью занимается тот на своем участке и должен доложить о том, что отрегулировано. Генетики — биоматерьялы, связисты — телеканалы и соцсети, блаблабла
ПДД по проезду перекрестков, переход с летнего на летнее время
Регулирование игр — дело перспективное с этой точки зрения.
Ну, а мегарегуляторы должны вскоре выступить с инициаотивой регулирования регулирования.
Это обязано быть просто согласно Паркинсону.
Роскомпозор в лице Жарова создает бурную видимость эпической всем нужной работы, не понимая, насколько идиотской вся эта деятельность выглядит со стороны IT индустрии. А может и знает, но место то теплое, хорошее, зарплатка министерская и прочие вкусности. Терять то все это нализанное «бохатство» не хочется, вот и скачет как вошь на гребешке.
Игровиков пытались поставить под ружьё ещё больше десяти лет назад, типа «можно сделать так, чтоб наши всегда выигрывали …
Была и такая версия.
Была и другая версия, что это бы персональный сюрприз для Первого Сорта и его владельцев. И т.к. структура собственности поменялась в нужном направлении, собственно и вся инициатива растворилась сама собой.
А дальше возникает вопрос: чего собственно Роскомнадзор хочет регулировать-то?
РКН встает на роль регулятора распространения контента. По аналогии с тем, что уже делается со СМИ.
Отдельное направление в виде кино окучивает МинКульт, книги и газеты Агентство по печати. А все, что связано с высокими технологиями, приложениями, играми и интернетом — это традиционно РКН.
Регулировать можно то, что предложит а) власть б) общество с) индустрия.
Если получится сделать аналогичный киношному Фонд КИ, для поощрения патриотизма и правильных направлений у творца — почему бы и нет. Не забываем, за 2016 год РКН собрал лицензионных платежей и штрафов на 29 млрд, а на себя потратил лишь 9 млрд, остальным «наполнил бюджет» ©.