Представители компьютерной игровой индустрии РФ разрабатывают законопроект по регулированию своей сферы, рассказал в ходе международной конференции «Защита персональных данных» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Я буквально несколько недель назад встречался с представителями игровой индустрии и знаю, что они разрабатывают сами законопроект, который будет регулировать игровую индустрию. На мой вопрос, зачем они этим занялись, они сказали, что пытались создать те условия, которые позволят и бизнесу развиваться эффективно, и пользователей защитят, — сообщил он.

При этом Жаров подчеркнул, что не стремится навязывать регулирование, а наоборот предостерегает участников игрового рынка: «чрезмерное регулирование приведет к потерям со стороны бизнеса, к игнорированию предпринимателей, к потерям».

«Роем!» не удалось выяснить, кто именно на рынке выступил с такой инициативой.

Ничего не знаю, и никто из руководителей игровых компаний с которыми я общался тоже ничего не знает. Какой-то подковерный междусобойчик, — сказал президент Nival Сергей Орловский.

Орган, регулирующий отношения игровой индустрии с властями уже есть В ноябре 2016 года российские разработчики компьютерных и мобильных игр объявили о создании Экспертного совета игровой индустрии. Среди членов ассоциации все ключевые игроки рынка — Антон Юдинцев, сооснователь Gaijin Entertainment; Илья Карпинский, заместитель руководителя игрового направления Mail.Ru Group; Сергей Бабаев, вице-президент по стратегии Nekki; Сергей Орловский, Алексей Крайнов, руководитель Riot Games CIS; Вячеслав Макаров, руководитель R&D подразделения Wargaming, и другие.

Это инициатива ассоциации киберспорта, которая решила с нами проконсультироваться по поводу регулирования своей сферы, — уточнил Жаров.

В России нет публичной организации с таким названием, под данное чиновником описание лучше всего подходит Федерация компьютерного спорта России. Президент федерации Александр Горбачкенко сказал «Роем!»: «Я к этому не причастен. Текст проекта не опубликован», отказавшись от дальнейших комментариев. В Минкомсвязи отказались от комментариев по данной теме.