Жаров сказал, что игровая индустрия разрабатывает для себя закон. Сами игроделы об этом не слышали


Представители компьютерной игровой индустрии РФ разрабатывают законопроект по регулированию своей сферы, рассказал в ходе международной конференции «Защита персональных данных» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Я буквально несколько недель назад встречался с представителями игровой индустрии и знаю, что они разрабатывают сами законопроект, который будет регулировать игровую индустрию. На мой вопрос, зачем они этим занялись, они сказали, что пытались создать те условия, которые позволят и бизнесу развиваться эффективно, и пользователей защитят, — сообщил он.

При этом Жаров подчеркнул, что не стремится навязывать регулирование, а наоборот предостерегает участников игрового рынка: «чрезмерное регулирование приведет к потерям со стороны бизнеса, к игнорированию предпринимателей, к потерям».

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«Роем!» не удалось выяснить, кто именно на рынке выступил с такой инициативой.

Ничего не знаю, и никто из руководителей игровых компаний с которыми я общался тоже ничего не знает. Какой-то подковерный междусобойчик, — сказал президент Nival Сергей Орловский.

Орган, регулирующий отношения игровой индустрии с властями уже есть В ноябре 2016 года российские разработчики компьютерных и мобильных игр объявили о создании Экспертного совета игровой индустрии. Среди членов ассоциации все ключевые игроки рынка — Антон Юдинцев, сооснователь Gaijin Entertainment; Илья Карпинский, заместитель руководителя игрового направления Mail.Ru Group; Сергей Бабаев, вице-президент по стратегии Nekki; Сергей Орловский, Алексей Крайнов, руководитель Riot Games CIS; Вячеслав Макаров, руководитель R&D подразделения Wargaming, и другие.

Это инициатива ассоциации киберспорта, которая решила с нами проконсультироваться по поводу регулирования своей сферы, — уточнил Жаров.

В России нет публичной организации с таким названием, под данное чиновником описание лучше всего подходит Федерация компьютерного спорта России. Президент федерации Александр Горбачкенко сказал «Роем!»: «Я к этому не причастен. Текст проекта не опубликован», отказавшись от дальнейших комментариев. В Минкомсвязи отказались от комментариев по данной теме.

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Добавить 4 комментария

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    pvp

    Представителями индустрии будут те, кого Жаров назначит. А тем, кто какие-то там игрушки делает, об этом вообще знать не обязательно. Тут люди серьезным делом заняты.

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    Джигсо

    это просто поветрие такое пошло. Так было с кукурзой всвое время, потом антиалкагольая кампания, теперь вот мания писать регулирующие регламенты и законы по поводу всего. Такое характерно для периода, когда в системе хитренькие затаились и косят под дурачков, беря под козырек, а настоящие дураки не имеют блокировки своим маниям. Если критический или просто коллегиальный способ обсуждения отсутствует — такое неизбежно случается.
    Интересно, каким образом тут будут описываться супермарио, тетрис и пясьянс косынка? Или к «играм» будут относить только там где фотореалистичные человечики бегают? А так для прохиндеев непочатый край работы — в какую форму одеты, какие модели оружия, не несет ли это идеологической опасности? блаблабла

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Игровиков пытались поставить под ружьё ещё больше десяти лет назад, типа «можно сделать так, чтоб наши всегда выигрывали, а обамка всегда поигрывал?» (тогда немного другой президент был, но суть такая)

    Это не работает. Игра потому и игра, что в ней заложена возможность как проигрыша, так и выигрыша.

    Если посмотреть на WoT, там и российские, и британские, и немецкие, и американские танки, и все (в рамках своих характеристик), могут оказаться как в числе побежденных, так и в числе победетелей. И несбалансированные танки, которые чаще среднего побеждают или проигрывают не имеют никакого отношения к национальности, а просто представляют собой разброс в пределах нормы (поскольку если есть среднее — то должны быть и отклонения от него).

    А дальше возникает вопрос: чего собственно Роскомнадзор хочет регулировать-то? Или чего он хочет, чтобы там регулировалось?

    С ответа на этот бы вопрос хорошо начать.

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    Джигсо

    >> А дальше возникает вопрос: чего собственно Роскомнадзор хочет регулировать-то? Или чего он хочет, чтобы там регулировалось?

    этот вопрос уместен, если нечто действительно нуждается в регулировании.
    Но он излишен, если просто инфопространство нуждается в постоянных информациях о всеновых регулированиях всего.
    И тут уж кто какой отраслью занимается тот на своем участке и должен доложить о том, что отрегулировано. Генетики — биоматерьялы, связисты — телеканалы и соцсети, блаблабла и т. д.
    ПДД по проезду перекрестков, переход с летнего на летнее время и т. д.
    Регулирование игр — дело перспективное с этой точки зрения.
    Ну, а мегарегуляторы должны вскоре выступить с инициаотивой регулирования регулирования.
    Это обязано быть просто согласно Паркинсону.

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    *

    Роскомпозор в лице Жарова создает бурную видимость эпической всем нужной работы, не понимая, насколько идиотской вся эта деятельность выглядит со стороны IT индустрии. А может и знает, но место то теплое, хорошее, зарплатка министерская и прочие вкусности. Терять то все это нализанное «бохатство» не хочется, вот и скачет как вошь на гребешке.

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    Олег Яшин > Юрий Синодов контекст

    Игровиков пытались поставить под ружьё ещё больше десяти лет назад, типа «можно сделать так, чтоб наши всегда выигрывали …
    Была и такая версия.

    Была и другая версия, что это бы персональный сюрприз для Первого Сорта и его владельцев. И т.к. структура собственности поменялась в нужном направлении, собственно и вся инициатива растворилась сама собой.

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    Олег Яшин > Юрий Синодов контекст

    А дальше возникает вопрос: чего собственно Роскомнадзор хочет регулировать-то?
    РКН встает на роль регулятора распространения контента. По аналогии с тем, что уже делается со СМИ.

    Отдельное направление в виде кино окучивает МинКульт, книги и газеты Агентство по печати. А все, что связано с высокими технологиями, приложениями, играми и интернетом — это традиционно РКН.

    Регулировать можно то, что предложит а) власть б) общество с) индустрия.

    Если получится сделать аналогичный киношному Фонд КИ, для поощрения патриотизма и правильных направлений у творца — почему бы и нет. Не забываем, за 2016 год РКН собрал лицензионных платежей и штрафов на 29 млрд, а на себя потратил лишь 9 млрд, остальным «наполнил бюджет» ©.

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