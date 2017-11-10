Госдума предложила включить в закон об иностранных агентах не только зарубежным СМИ, но и зарубежные соцсети. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на слова лидера фракции «Единой России» Сергея Неверова после совещания в Госдуме, где обсуждался ответ на недавнее требование минюста США к российскому телеканалу RT и российскому информагентству Sputnik зарегистрироваться в качестве иноагентов до 13 ноября.
Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети, - отметил Неверов.
По словам вице-спикера и руководителя рабочей группы Петра Толстого, поправки могут быть готовы ко вторнику. «Пока рабочая версия такая: если иностранные коллеги просят RT, чтобы все их сюжеты выходили с плашкой «иностранный агент», то мы будем просить везде так же указывать эту информацию. Речь не идёт о закрытии социальных сетей или ограничениях, речь идёт о маркировке контента от иностранных СМИ», - добавил Толстой.
Вице-спикер отметил, что у депутатов нет желания вводить цензуру и запреты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщил, что закон, ограничивающий деятельность СМИ из США, будет принят в трех чтениях на следующей неделе.
Главред RT Маргарита Симоньян назвала срок регистрации людоедским, а требование – дискриминационным и заявила, что собирается оспорить его в суде. По словам Симоньян, RT зарегистрируется, иначе «руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании».
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А может ГосДупу, ой простите, ГосДуру, т.е. ГосДуму, в списки иностранных агентов внести?
А то недвижка, активы и семьи у многих госдуповцев за рубежом, чем не коварный иностранный агент ?
Хотя о чем это я…
>>А то недвижка, активы и семья у многих госдумовцев за рубежом.
Зря вы так, такое положение дел гарантирует нам отсутсвие военного конфликта в ближайшем обозримом будущем. Это как браки между царскими семьями — гарантия безопасности.
Лучше так, чем «можем повторить».
>> Зря вы так, такое положение дел гарантирует нам отсутсвие военного конфликта
построение неплохое, однако было бы неплохо и встречные капиталы и детишек здесь разместить.
Это во времена оны кажется называлось «аманаты».
Идею назвать добровольными заложниками проживающих в Майями и на Лазурном берегу чиленов семей — это прикольно. Это дает тогда возможность еще и орденами\медалями их награждать. Не отходя от пляжа.