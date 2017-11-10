Госдума предложила включить в закон об иностранных агентах не только зарубежным СМИ, но и зарубежные соцсети. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на слова лидера фракции «Единой России» Сергея Неверова после совещания в Госдуме, где обсуждался ответ на недавнее требование минюста США к российскому телеканалу RT и российскому информагентству Sputnik зарегистрироваться в качестве иноагентов до 13 ноября.

Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети, - отметил Неверов.

По словам вице-спикера и руководителя рабочей группы Петра Толстого, поправки могут быть готовы ко вторнику. «Пока рабочая версия такая: если иностранные коллеги просят RT, чтобы все их сюжеты выходили с плашкой «иностранный агент», то мы будем просить везде так же указывать эту информацию. Речь не идёт о закрытии социальных сетей или ограничениях, речь идёт о маркировке контента от иностранных СМИ», - добавил Толстой.

Вице-спикер отметил, что у депутатов нет желания вводить цензуру и запреты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщил, что закон, ограничивающий деятельность СМИ из США, будет принят в трех чтениях на следующей неделе.

Главред RT Маргарита Симоньян назвала срок регистрации людоедским, а требование – дискриминационным и заявила, что собирается оспорить его в суде. По словам Симоньян, RT зарегистрируется, иначе «руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании».