Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) учета алкоголя последние два дня работает с серьезными сбоями, сообщили участники форума на портале egais2016. […] оптовики и производители не могут отгрузить алкогольную продукцию с предприятий клиентам, передали «Ведомости». «Система начала зависать и фиксировала отгрузки с задержкой в полтора-два часа, отгрузки идут с опозданием», — говорит представитель Heineken. Проблемы зафиксировали все крупные пивоваренные компании — «Балтика», «Сан инбев», Efes Rus. Неприятности начались 9 ноября и продолжились 10, в пятницу. Профильное ведомство проблемы не подтвердило: «Система работает в штатном режиме, каких-либо сбоев не было, заявил представитель Росалкогольрегулирования. Жалоб от компаний о проблемах в работе системы не поступало».