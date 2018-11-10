Несмотря на то, что в моё ежедневное чтение «Медуза» не входит, издание это для меня интересное. Так сложилось, что многих, кто над «Медузой» работал я знаю лично. Ещё до того как я попал в журналистику, когда я работал эникейщиком в проекте «Медпортал» Юлии Миндер, мы сидели в 2004—2005-м годах через стенку с Lenta.ru, кухня вообще была общая. Общения с сотрудниками «Ленты» было много. Конечно же, это общение не в последнюю очередь повлияло на то, что я в итоге стал журналистом, сделал Roem.ru и так далее.
Поэтому к «Медузе» я относился и отношусь нормально: глядя на то, что они делают, можно позаимствовать какие-то медиаидеи, избежать косяков при работе с той же нативной рекламой. Если они кому-то не нравятся, то можно не читать, в конце концов.
Большинство медийщиков, и мы тоже, сейчас обсуждает процесс ухода с поста главреда Ивана Колпакова. Насколько были правильны действия Красильщика, Галины Тимченко, самого Ивана, можно ли было обойтись меньшей кровью.
Однако вокруг «Медузы» и того как она работает есть и «большая картинка» запрограммированности на возникновение крупных косяков, которая, как мне кажется, требует некоторого осмысления. Эта картинка состоит из трёх главных факторов.
1. К сожалению, Илья Красильщик не предусматривает последствий своих действий
Деятельность Ильи не очень публичная, поэтому примера именно с «Медузой» у меня нет, кроме как с ЛИТом, о чём ниже. Я с этой непредусмотрительностью впервые столкнулся вне медузы, когда увидел, что он в посте про Ryanair в Facebook выложил фотографию посадочных талонов. С достаточным количеством информации для любого, кто знает его почту, чтобы можно было войти в личный кабинет Ryanair, посмотреть с кем он летит, когда и даже с возможностью отмены бронирования.
Я написал ему в личку, он удалил пост. Инцидент был незначительный, я ему не придал значения: сотрудник медиа где-то косякнул в личных соцсетях, бывает.
2. Галина Тимченко тоже не предусматривает последствия опубликованного на сайте
Ещё в конце 2015-го года, когда тема с нативной рекламой только разгоралась, «Медуза» выпустила статью с рассказом какой-то компании про биржевых роботов, которые так хорошо торгуют, что обеспечивают доходность свыше 30% годовых в валюте. Желающие обсудить это приглашались на завтрак. Я написал об этом в своём Telegram-канале: обещание высокой доходности это признак мошенничества и пирамиды, компания уже обсуждалась в сообществе трейдеров и имела крайне дурную репутацию. Я думал, что Галину это заинтересует, поскольку редакция принимала участие в утверждении размещения нативной рекламы.
После этого я получил от Тимченко раздражённую реплику, которую точно воспроизвести не могу, поскольку Галя меня забанила даже в Telegram, но смысл её заключался в том, что я зачем-то пишу что-то такое, из-за чего её ночью беспокоят.
Больше чем через год, в начале 2017-го выяснилось, что да, рекламодатель действительно был пирамидой, но то, что он оказался в списке рекламодателей «Медузы» это было случайностью, поскольку «Медуза» провела тщательную его проверку, из которой выяснилось:
- «Медуза» не рекламирует Forex и микрокредиты. Для отказа в размещении рекламы нужны «формальные основания»
- б) Поскольку «Медуза» проверяет лицензии компании, в отношении ЛИТ, предлагающего нечто среднее между брокерскими услугами и управлением активами, «Медуза» предложила рекламировать просто ивенты ЛИТа, а не сами его услуги
- в) после получения негативных отзывов о ЛИТе компанию спросили не занимается ли она мошенничеством. Компания ответила, что «конечно же нет», после чего сотрудничество с ней продолжилось.
В этот момент меня забанил уже и Красильщик, поэтому коммуникация с руководством «Медузы» в будущем была нарушена. Замечу, что реклама проекта Valim.de, предлагающего заняться визовым мошенничеством в ЕС, до сих пор висит на «Медузе» без каких-либо изменений.
3. Отдалённых последствий своих действий не представляет себе и сам Иван Колпаков
Например, когда Султан Сулейманов, будучи журналистом «Медузы» в 2016-м выиграл грант в десятки тысяч евро от одной из дочек Google, компании, которая была его ньюсмейкером, «Медуза» оставила его в штате журналистом. Деньги были выданы на создание сервиса который Султан так и не сделал. Колпаков так ответил на вопрос о возможном конфликте интересов Султана и «Медузы»:
Это необычная ситуация, но еще вчера, например, не было и журналистов, которые занимались программированием. Каждый день приходится придумывать новые правила, потому что реальность меняется каждый день. Так что я с интересом жду этих документов. А пока могу только поздравить Султана с тем, что он прошел через очень жесткий конкурс — для него это большой прорыв, а для нас — повод для гордости.
В профессионализме журналиста Султана Сулейманова я не сомневаюсь, в своей способности предугадать возможный конфликт интересов — тоже.
Можно встать в позу и подозревать Султана в том, что он, воспользовавшись красивой схемой, пытается получить денег напрямую от Пейджа и Брина, чтобы пиарить Гугл на страницах Медузы. Но мне вставать в позу неинтересно. Мне интересно, чтобы Султан разработал крутой инструмент, полезный и для нашей работы, и для работы других журналистов.
А с остальным мы как-нибудь разберемся. Причем на лету, как у нас принято.
С Султаном получилась самая «мягкая» ошибка «Медузы»: материалы с упоминанием Google, которые он выпускал хотя и выглядели немного странно, но не вызывали существенной критики. Но теоретически, у «Медузы» и Колпакова была возможность именно тогда задуматься о создании кодекса поведения, но выбор был сделан в пользу «разборок на лету», возможность была упущена.
Издание, работающее из квартиры гроссмейстера Михаила Таля унаследовало его ранний стиль игры в шахматы: ввязаться в сложную заварушку, а потом с ней разбираться используя имеющиеся навыки. Тут надо ещё помнить то, что на каком-то этапе стиль Таля перестал быть неожиданностью и его начали бить.
Схема «разбирательств на лету» хороша для стартапа, который должен быть на грани допустимого, чтобы обеспечить высокую скорость развития, но плоха для уже устойчивого бизнеса.
Поэтому отход Колпакова от руководства редакцией, как и отход Тимченко от оперативного управления изданием могут оказаться неплохими событиями для «Медузы».
Не хватает ещё только присутствия какого-нибудь «папки» в редакции, который смог бы иногда добиваться от руководства «Медузы» более разумного подхода к возникающим рискам в их деятельности.
Добавить 40 комментариев
Юра, а с каких пор это нормально — «нормально относиться» к упырям, которые за бабки госдепа врут налево и направо?
Блин, да что опять, сколько можно уже.
Я не должен ходить и всех ненавидеть. «Радио Свобода» тоже не должен, например, за работу на бабки ЦРУ, «Медузу», за бабки госдепа (или кого там). А даже если бы ненавидел — смотреть что они делают и перенимать то, что полезно, в любом случае имеет смысл.
Есть медиа, которые думают, что можно также (пусть и без бабок госдепа). Ну вот смотрите, делайте выводы — можно или нельзя.
Врут направо и налево? А можете показать, где направо, а где налево?
Юрий, во всем тексте сквозит что-то очень лично. Бросьте, вся эта история лишь какой-то очень вторичный Пелевин. Стоит ли оно того?
Медуза пиарит гугл — это отдельно смешно.
Они, кстати, да скорее умалчивают чем врут.
Например, про косяки Медузы на самом сайте новостей никогда не бывает, это и со скандалом с Колпаковым проявилось — отчитались только в Facebook.
Прямое враньё в медиа это низкий стиль, мало кто прибегает.
Ну может быть и смешно, но когда из текста:
делается заголовок и подзаголовок
И автор всего этого получает бабки от Google, то это, на мой взгляд, выглядит странно.
1. Фокус на нативке изначально имеет множество подвохов… Что без нее непонятно как деньги привлекать — понятно, но суть-то от этого не меняется.
2. Плюс они не информацию предлагают, а свои трактовку (часто одностороннюю и упрошенную)…
По факту фокус на нативке означает, что издание торгует не просто аудиторией, но своей связью с эмоциями читателей. В отличие от баннеромест, которых может быть неограниченное в пределах разумного количество, эмоция штука сильно более исчерпаемая
Более того, исчерпаемая быстро. То есть, провести рекламную кампанию на весь Рунет уже сложно, да и возможны спецэффекты, особенно если механика игровая и что-то не заработало.
В общем, к такой модели исходно должен прилагаться бренд-менеджер и PR-менеджер, а не просто пара десятков хороших людей, которые никогда ничего плохого не делали (на самом деле нет).
Про редполитику не знаю, я фрагментарно там бываю. Иногда да, оторопь берёт от угла под которым они смотрят, он от времён Ленты сильно отличается.
Нативка это по определению лажа — условно писать что супер телефоны -Самсунг, а через пару лет что супер телефоны — Хуавей — жалкое зрелище, подрывающее доверие к изданию.
Мешать эмоции с информацией тоже лажа…
Я их из академического интереса смотрю… Лента изначально по контенту была вторичным изданием, но дизайн стартовый был хорош, определенный прорыв…
Зачем два года?
Я у Медузы в мае видел рекламу Samsung и ZTE с абсолютно одинаковым заходом с разницей в два дня: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157320932082785&set=a.10150508826182785&type=3&permPage=1
После того, как их палкой потыкал на эту тему, сделали скрипт, который единственное что делал, так это убирал карточку ZTE пока рекламировался Samsung.
Обошлось, в общем.
хороший пример, спасибо… и о чем тут можно говорить… полная лажа
интересный вопросы какие альтернативы… ответа пока нет, по крайней мере в русскоязычном инете…
Альтернатива только одна, объявление adblock пиратами и преследование всех, кто его распространяет, иначе скатывание журналистики в одну большую
жопунативку.
запрет adblock — простое решение, но не поможет… рекламой тяжелый контент сейчас не окупить
На чем основано ваше утверждение?
Нужен гос. стандарт рекламы, и запрет блокировать рекламу ему соответствующую.
«запрет блокировать рекламу ему соответствующую.»
это как? а глаза закрывать во время просмотра рекламы можно будет?
на 25 летнем сетевом/медийном опыте утверждение основано
речь про российский контент (да, и исключения бывают, но не в сегменте медузы)
------
касательно рекламы — сейчас можно очень дешево охватывать любую аудиторию, зачем платить больше….
инетная реклама кстати навязчивая часто, не навязчивая в журналах/на бумаге…
>а глаза закрывать во время просмотра рекламы можно будет?
Можно. Это уже будет на вашей совести.
>на 25 летнем сетевом/медийном опыте утверждение основано
Покажите свой проект, а то сами понимаете, анониму веры мало.
РБК например с вами не согласен.
Мне ничего доказывать не нужно… Да и уже лет 8 медийными проектами не занимаюсь. А с РБК работал начиная с 2001 года, а все что они делали знаю с самого начала (практически с рассылки). Сейчас это проект не для медийного заработка
>Мне ничего доказывать не нужно
Регалии анонима смешны и нелепы одновременно.
>Да и уже лет 8 медийными проектами не занимаюсь.
Чего умничаешь тогда?
умничаешь тут ты, пишешь про то что в чем не понимаешь…
---
экономики в медийных проектах уже тогда нормальной не было, сейчас все еще хуже
>экономики в медийных проектах уже тогда нормальной не было, сейчас все еще хуже
Это у тебя может не было, а другие на рекламу как-то живут до сих пор, просто извращаются кто как может с этим adblock.
https://vc.ru/team/50651-booster
что какие-то ниши есть очевидно…
----
а гонорары то VC платит и какие?
Гонорары он платит паре десятков авторов, остальные суют нативку или как я, для души пишут.
>https://vc.ru/team/50651-booster
Ну, кстати, отличная реклама на скриншотах там, совсем не отвлекающая и не мешающая. Вот бы везде так было.
Костыль, такую рекламу и vc трудно продать и рекламодателю она дорогой выйдет, монстры типа директа и adwords намного лучше с контекстной рекламой справляются.
Одно не понятно, с таким стремительными взлетом популярности adblock, почему-то не развивается межсерверный обмен рекламной информацией, чтобы adblock даже теоретически не смог понять где реклама, так как объявление будет частью контента, ссылка вести на внутренний урл, с редиректом.
В общем, сделать бесполезным adblock вполне реально, вероятно, уровень недоверия на рекламном рынке значительно выше текущих убытков от adblock-а, по крайней мере пока.
Конечно, межсерверный обмен рекламной информацией потребует кратное увеличение мощности серверов рекламных площадок, так как сейчас все вычисления связанные с рекламой идут на стороне пользователя, но судя по РБК, потери идут уже приличные от adblock.
Вероятно, блокчейн может пригодиться для увеличения доверия между участниками рекламного рынка, в случае межсерверного обмена инфой.
Получается что VC никакой внятной концепции и нет… торгуют непонятной нативкой по мере сил, не более…
Вы перешли от общего к частному, но не сразу это заметили. VC собрал тематическую аудиторию, там можно понять, кого ты покупаешь, чьё внимание.
Они просто экспериментируют с инструментами. Если рекламодатель хочет интеграции/нативки/ачивки — ему их и делают.
Почему нет.
>торгуют непонятной нативкой по мере сил, не более…
Они нативкой не торгуют, это некоторые авторы размещают там нативку под видом полезного материала.
еще печальней все, то есть даже и нативку не могут продать… только бартер…
VC непонятно к чему приплели, но я поддержал тему…
>только бартер…
VC не занимается нативкой, там любой автор может написать, даже вы, многие этим и пользуются, на ХАЛЯВУ размещают СВОЮ статью — нативку под видом полезного контента.
VC продает рекламу, стандартную, может за деньги поднять и держать чью-то статью-нативку с маркером #партнерский материал.
Опубликовать может любой
Но внимание аудитории там ограничено, прочтений можно и не получить: по сути там за публикациями сидит редакция, которая решает, выйдет ли статья на морду или нет
и вот попасть на морду может уже совсем не любой. Я могу, хе-хе. Те кто у меня спрашивают «А как?» тоже могут (бывали дни, когда «моих» три статьи на морде ВЦ красовалось, пока я сюда главредом не вернулся)
А просто опубликованная статья со ста просмотрами никому не нужна.
В общем неполноценное СМИ, про подобное речь не идет вообще…
>по сути там за публикациями сидит редакция, которая решает, выйдет ли статья на морду или нет
100%, я общался по почте с Панфиловым, говорит у нас сложный алгоритм попадания на морду, мы его никому не разглашаем.
По наблюдениям, если статья резко набирает плюсы и просмотры, то она автоматом на морду попадает, у меня так было с этой статьей
https://vc.ru/services/46186-avtomatizaciya-otdela-dostavki-s-pomoshchyu-php-i-javascript
висела на верху сутки, попала в их рассылку.
В основном, они вручную на морду статьи вытаскивают, в зависимости от автора или релевантности материала VC.
Если статья им не нравится, то могут вручную скинуть с морды, у меня так было с этой:
https://vc.ru/future/45632-pochemu-tramp-priblizhaet-bezuslovnyy-bazovyy-dohod-a-putin-otdalyaet-i-prichem-tut-internet-torgovlya
Статья сама попала на морду, но ее быстро скинули от туда, но даже без морды она набрала 10 000 просмотров, что для vc совсем не дурно.
Одна из самых топовых за последнею неделю:
https://vc.ru/life/47755-dlya-nih-normalno-prosto-ne-vyyti-na-smenu-ili-kak-skvoz-stereotipy-otkryt-v-provincii-kontakt-centr
Набрала только 11 000 просмотров, дальше она наберет не больше 3−6 тыс.
Порядка 10000 просмотров это немало, что-то платят за них?
Для тематического проекта, тем более для одной статьи это хорошо, на РБК многие статьи меньше набирают.
VC платит только своим, я для души пишу.
Вероятно, Синодов в курсе, журналисты его калибра вряд ли будут VC бесплатно контентом набивать.
Не, мне платили клиенты которые просили докрутить их материалы чтоб они лучше на VC заходили, сам VC мне никогда ничего не платил.
Если они брали какие-то мои посты из FB или Telegram они всегда сначала спрашивали, могут ли его взять.
В этом смысле они честные: Цыплухину скандалы вида «какого хрена у меня спёрли текст не спросясь» не нужны.