В кенийском Google Play Store появилось приложение Device Lock Controller. Оно позволяет организации, выдавшей кредит или рассрочку на телефон, заблокировать его в случае непоступления платежей. У владельца останется доступ к некоторым настройкам, вызову экстренных служб, «входящим и некоторым исходящим звонкам», а также возможность резервного копирования данных. Приложение построено на API DeviceAdminService, которое используется для разработки приложений, устанавливаемых работодателями на корпоративные телефоны для сотрудников.

Поиском по Play Store приложение не находится и в списке всех продуктов Google отсутствует, но в компании подтвердили, что это приложение Google. Оно появилось в рамках партнерства с местным провайдером Safaricom, целью которого заявлено повышение доступности смартфонов для кенийцев.

Месяц назад российская компания «Запросто!» сообщила о продаже первых 500 телефонов с технологией Smart Collection. Она тоже хочет сделать смартфоны доступными даже для тех, кому в кредите отказывают микрофинансовые организации. «Умный коллектор» блокирует телефон, если прекращаются платежи. У Samsung есть программа кредитов на покупку устройств Samsung Finance+, которая работает в Индии. Функции устройства ограничиваются всё сильнее по мере затягивания просрочки, вплоть до блокировки.