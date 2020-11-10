Филипп и Кирилл Ильины-Адаевы и Елена Ищеева продали 59,8% акций портала Banki.ru, который основали 15 лет назад. Покупателем акций стал консорциум инвесторов во главе с фондами «Эльбрус Капитал» и Winter Capital, цитируют «Ведомости» совместное заявление компаний. Издание со слов наблюдавшего переговоры источника оценивает проданную долю в $29,9−41,9 млн при оценке компании в $50−70 млн.

Сами «Банки.ру» по итогам 2019 года заявили о выручке в 1,5 млрд рублей, основной её источник (88%) -- маркетплейс финансовых продуктов.

Вырученные от продажи акций «Банки.ру» деньги основатели портала планируют направить на новый интернет-проект, сообщил «Ведомостям» Ильин-Адаев. Запускать и развивать этот проект, по его словам, они планируют самостоятельно: «Больше ни в одном проекте партнеров у нас не будет». Основатели «Банки.ру» больше года искали покупателя на свою долю, знают два собеседника «Ведомостей» на медиарынке. Выйти из бизнеса они планировали из-за корпоративного конфликта со вторым владельцем «Банки.ру» — фондом Russia Partners

Фонд обвинял Ильина-Адаева в закупке контента у собственного юрлица по завышенной цене и с нарушением корпоративных процедур. В конце октября этого года главный редактор Banki.ru в одностороннем порядке расторгоа партнёрские соглашения с ООО «Банковские новости», которое выпускало finparty.ru, в результате чего издание закрылось. Елена Ищеева назвала её смешной девчонкой.

В 2015 году в прессе появлялась информация о том, что Russia Partners ищет покупателя на свою долю, портал уже тогда оценивался в $40−60 млн, но сделок не произошло.