Глава и мажоритарный акционер криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил сотрудникам, что «рассматривает все возможные варианты» спасения компании после того, как сделка с конкурирующей площадкой Binance сорвалась. «Я работаю так быстро как только могу над следующим шагом, жаль, что я не могу поделиться с вами более подробной информацией», - написал Бэнкман-Фрид своим подчиненным. Между тем мировой рынок криптовалют уже потерял примерно две трети своей стоимости по сравнению с рекордными $1,07 трлн на пике.

В начале октября этого года Binance Holdings объявила о намерении поглотить FTX. При этом глава Binance Чанпэн Чжао утверждал, что FTX сама обратилась за помощью из-за значительного дефицита ликвидности. Чтобы "защитить пользователей", Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX.com и помочь покрыть дефицит. 10 ноября Binance написала в своем Twiter, что отказывается от сделки.