Эксперт в области компьютерной безопасности Алексей Лукацкий обратил внимание на решение Октябрьского районного суда Томска, который вынес обвинительный приговор «в отношении гражданина К., использовавшего вредоносную компьютерную программу, заведомо предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации». В частности обвиняемый «осуществил поиск вредоносной компьютерной программы, выражающейся в невозможности однозначной идентификации пользователя сети «Интернет» и его сетевой активности, в том числе провайдером, предоставляющим доступ к сети «Интернет» и заведомо для него предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации провайдеров, направленных на однозначную идентификацию пользователя в сети «Интернет».

Обвиняемый свою вину признал и получил в итоге три года ограничения свободы по части первой статьи 273 УК РФ, ему запрещено выезжать за пределы города без согласования с инспектором. Из появившегося позже скриншота более подробного варианта решения суда следует, что обвиняемый использовал не VPN, а VIPole — это защищенный мессенджер, использующий стойкие технологии шифрования.