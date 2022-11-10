Ростелеком запросил у Минцифры «кредит на создание и модернизацию экосистемы развлечений» на базе онлайн-кинотеатра Wink. "Коммерсант" почитал паспорт проекта. Компании нужно 1,16 млрд рублей, 320 млн руб. -- "на закупку инфраструктурных мощностей". Кредит ожидается от центра компетенций разработки (ЦКР) «Мультимедийное ПО», который курирует Минцифры. Основная задача центра -- импортозамещение, в целом на эту задачу до конца 2024 года выделены 37,1 млрд руб.
В каталоге Wink по итогам реализации проекта должны появиться музыка и игры, последние — через облачный гейминг. Проект также предусматривает возможность публикации пользовательского контента (UGC), но из документа неясно, о чем именно идет речь. «Ростелеком» обозначил в паспорте и планы ввести в Wink бесплатный тариф с рекламой. Сейчас сервис работает по модели платной подписки, при этом часть каталога (в частности, советское кино) доступна безвозмездно и без рекламы. В рамках проекта Wink рассчитывает увеличить базу пользователей до 6 млн человек к концу 2023 года. В отчетности «Ростелекома» за 2021 год сказано, что на Wink уже подписаны более 3 млн человек.
В отношении музыки «Ростелеком» договорился об интеграции сервиса «VK Музыка».
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты не считают, что добавление к онлайн-кинотеатру дополнительных продуктов и услуг само по себе обеспечит ему рост пользовательской базы. Даже несмотря на то, что обычно онлайн-кинотеатры не развиваются за счёт появления доступа к играм и UGC. "«Ростелеком» может добиться успеха, если будет предлагать обновленный Wink за небольшую доплату к основному продукту — фиксированному доступу к интернету", считает эксперт.
Ещё летом другие эксперты рассказывали "Коммерсанту", что мода на экосистемы в России, возможно, закончилась, временно или совсем. В том числе из-за разрыва связей с зарубежными платформами. "Сбер", который наиболее ярко и многократно анонсировал свою экосистему, закрыл едва открытое игровое направление и продал несколько сервисов (в основном из-за санкционных ограничений). У Яндекса предполагаемая экосистема поделилась на
до и после российскую и зарубежную части. К тому же в России стала развиваться законодательная и правоприменительная база по защите персональных пользовательских данных, и не все экосистемы оказались к этому готовы.
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Коммерческая структура просит госпомощь на коммерческий проект, когда полным-полно отечественных аналогов. Может логичней изыскать внутренние резервы? Wink пихают везде, где только можно: РТ и Tele2 во всех каналах проталкивают сервис. Повторяют ошибку Дом.ru, который пытался играть с крупными корпорациями самостоятельно, потом сдался поняв, что выгоднее быть оператором, чем медиацентром.