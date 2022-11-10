Ростелеком запросил у Минцифры «кредит на создание и модернизацию экосистемы развлечений» на базе онлайн-кинотеатра Wink. "Коммерсант" почитал паспорт проекта. Компании нужно 1,16 млрд рублей, 320 млн руб. -- "на закупку инфраструктурных мощностей". Кредит ожидается от центра компетенций разработки (ЦКР) «Мультимедийное ПО», который курирует Минцифры. Основная задача центра -- импортозамещение, в целом на эту задачу до конца 2024 года выделены 37,1 млрд руб.

В каталоге Wink по итогам реализации проекта должны появиться музыка и игры, последние — через облачный гейминг. Проект также предусматривает возможность публикации пользовательского контента (UGC), но из документа неясно, о чем именно идет речь. «Ростелеком» обозначил в паспорте и планы ввести в Wink бесплатный тариф с рекламой. Сейчас сервис работает по модели платной подписки, при этом часть каталога (в частности, советское кино) доступна безвозмездно и без рекламы. В рамках проекта Wink рассчитывает увеличить базу пользователей до 6 млн человек к концу 2023 года. В отчетности «Ростелекома» за 2021 год сказано, что на Wink уже подписаны более 3 млн человек.

В отношении музыки «Ростелеком» договорился об интеграции сервиса «VK Музыка».

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты не считают, что добавление к онлайн-кинотеатру дополнительных продуктов и услуг само по себе обеспечит ему рост пользовательской базы. Даже несмотря на то, что обычно онлайн-кинотеатры не развиваются за счёт появления доступа к играм и UGC. "«Ростелеком» может добиться успеха, если будет предлагать обновленный Wink за небольшую доплату к основному продукту — фиксированному доступу к интернету", считает эксперт.