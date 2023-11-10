Российская «дочка» американской HP Inc. — ООО «ЭйчПи Инк» — начала процесс ликвидации, свидетельствуют данные Федресурса. «ЭйчПи Инк» была зарегистрирована в 2015 году и занималась продажей вычислительной техники, оргтехники и другого оборудования под брендом HP, его технической поддержкой, гарантийным обслуживанием, а также оказывала услуги печати, консультационные и маркетинговые услуги. В конце февраля 2022 года американская HP Inc. приняла решение о приостановке поставок в Россию, а в мае 2022-го — о завершении операций в стране, местная «дочка» прекратила заключение новых договоров и заказов, говорилось в отчете компании.

«Дочка» расторгла договоры аренды офиса в бизнес-центре «Метрополис», автомобилей для служебного пользования и парковочных мест для сотрудников. Она также прекратила сдачу в лизинг оборудования для оказания услуг печати и выкупила предоставленное в лизинг оборудование, а также услуги по техобслуживанию и поддержке. Юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР и эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Игорь Чувствинов сообщил, у компании есть несколько судебных процессов общей суммой свыше 150 млн рублей. Ликвидация компании может быть затруднена при наличии исков, сказал управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. В некоторых случаях иски могут быть причиной отмены ликвидации, добавил он.

Гендиректор группы компаний «Паладин» (один из истцов) Максим Румский отметил, что, как и многие ушедшие из России иностранные компании, «ЭйчПи Инк» оставила заказчиков без поддержки. По его словам, «ЭйчПи Инк» разослала уведомление об уходе с российского рынка прошлым летом, примерно тогда же российским компаниям был заблокирован доступ ко всем внутренним ресурсам. Собеседник в компании-партнере «ЭйчПи Инк» рассказал, что в связи с фактическим прекращением работы компании в России было очень много проблем: у НР было много контрактов на покопийное обслуживание заказчиков (клиент оплачивает только отдельно напечатанную копию/страницу на собственной приобретенной технике или на принтерах и МФУ партнера, а расходные материалы, обслуживание и ремонт техники берет на себя партнер, который взаимодействует с вендором).