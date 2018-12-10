Экспертный совет при правительстве разработал предварительные поправки в КоАП запрещающие перепрошивку IMEI. Это дополнительное развитие идеи о вводе базы данных IMEI, которая должна заработать к 2023-му году, если поправки к закону о связи будут написаны в текущем виде и приняты без существенных изменений. По этому закону планируется автоматическое добавление IMEI ввезённых импортёрами телефонов в базу данных на обслуживание, а информация об аппаратах привезённых частными лицами будет добавляться за плату не превышающую 100 рублей. Телефоны не внесенные в базу обслуживаться не будут.

Инициаторы законопроекта, в основном, апеллируют к трём задачам создания базы IMEI:

Борьба с кражами сотовых телефонов ( 170 тысяч случаев в год) Рост налоговых поступлений в бюджет ( оценочно — 16 миллиардов рублей в год) Борьба с «серым» импортом телефонов

Однако проекты получаются противоречивые. Во-первых, инициаторы заботятся о благе общества когда борются с кражами телефонов, но не борются за доступность цен на смартфоны для населения и не учитывают проблемы иностранцев, въехавших в Россию. Во-вторых, инициаторы думают о налоговых поступлениях в бюджет, но игнорируют факт наличия на «белом» рынке схем с уплатой ретро-бонуса (rebate) мимо российских юрлиц, без уплаты каких-либо налогов в казну: по сути этим занимаются все ритейлеры техники, которые декларируют в публичном поле маржу на сотовых телефонах в несколько процентов от стоимости аппаратов.

Фактически единственным бенефициаром готовящегося законопроекта, помимо администратора базы данных, становятся торговые сети, продающие гаджеты по рекомендованной производителем максимальной цене, превышающей минимальные цены на рынке на 50 и более процентов. Покупателям параллельного импорта будет необходимо разбираться с функционированием базы IMEI-номеров, как и иностранным гражданам, желающим подключиться к российским сотовым операторам.