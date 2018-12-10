Экспертный совет при правительстве разработал предварительные поправки в КоАП запрещающие перепрошивку IMEI. Это дополнительное развитие идеи о вводе базы данных IMEI, которая должна заработать к 2023-му году, если поправки к закону о связи будут написаны в текущем виде и приняты без существенных изменений. По этому закону планируется автоматическое добавление IMEI ввезённых импортёрами телефонов в базу данных на обслуживание, а информация об аппаратах привезённых частными лицами будет добавляться за плату не превышающую 100 рублей. Телефоны не внесенные в базу обслуживаться не будут.
Инициаторы законопроекта, в основном, апеллируют к трём задачам создания базы IMEI:
- Борьба с кражами сотовых телефонов (170 тысяч случаев в год)
- Рост налоговых поступлений в бюджет (оценочно — 16 миллиардов рублей в год)
- Борьба с «серым» импортом телефонов
Однако проекты получаются противоречивые. Во-первых, инициаторы заботятся о благе общества когда борются с кражами телефонов, но не борются за доступность цен на смартфоны для населения и не учитывают проблемы иностранцев, въехавших в Россию. Во-вторых, инициаторы думают о налоговых поступлениях в бюджет, но игнорируют факт наличия на «белом» рынке схем с уплатой ретро-бонуса (rebate) мимо российских юрлиц, без уплаты каких-либо налогов в казну: по сути этим занимаются все ритейлеры техники, которые декларируют в публичном поле маржу на сотовых телефонах в несколько процентов от стоимости аппаратов.
Фактически единственным бенефициаром готовящегося законопроекта, помимо администратора базы данных, становятся торговые сети, продающие гаджеты по рекомендованной производителем максимальной цене, превышающей минимальные цены на рынке на 50 и более процентов. Покупателям параллельного импорта будет необходимо разбираться с функционированием базы IMEI-номеров, как и иностранным гражданам, желающим подключиться к российским сотовым операторам.
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Сколько иностранных туристов приезжает в Россию в год и как им добавиться в эту чудо-базу?
Ну по идее могут сделать как в Турции, где такое якобы есть и ни один турист не пострадал (при краткосрочном пребывании регистрировать не надо и бан устройства наступает после какого-то периода)
Туристов не очень легко посчитать, но всего приезжих 14 млн в прошлом году.
В этом будет под 20 — и рост туризма, и ЧМ помог.
Тут вообще заявляют о 33 млн въехавших (в принципе, все они заинтересованы в SIM, наверное). С каждого по 100 рублей за внос в базу — три ярда на рыло, поди плохо.
Масштаб воровства думаю занижен в разы, если не на порядок… Интересно откуда такая статистика?
Администрирование этого процесса не бесплатно.
Верный ход, хороший способ сократить контрабанду — главный враг экономики.
Население у нас экономически бестолковое, не понимает, что контрабанда убивает экономику, а не просто дает сэкономить две копейки.
Приходится оправдываться борьбой с криминалом, хотя это тоже экономика, если посчитать, сколько люди потеряли денег на украденных телефонах (включая нервы и потерянное время) то цифра окажется существенно выше экономии от контрабанды.
Демидов, вы вообще хоть понимаете, что закон своей сути предельно идиотский и пострадают прежде всего приезжающие туристы.
Мало того, что симку иностранцу без регистрации не купить, так ещё и в базу IMEI попади. Т.е. вот так чтобы на выходе из ааэропорта или вокзала — купил симку и пошел с навигатором — не?
А серый контрабас, Демидов, моментально освоит перешивку на старые (с убитых телефонов) IMEI. Сейчас у любого телефонного мастера мусорный контеёнер с сотней аппаратов, вот и будут продавать в интернете пачками «отжившие IMEI».
Реально против контрабаса может выстрелить только то, что делает Xiaomi: залоченный uboot с разблокировкой по запросу производителю, реальная слежка на случай кражи и окирпичивание аппарата, НИЗКАЯ ЦЕНА.
Xiaomi стоит 10−15 тысяч рублей, официально. И это лучший аргумент против чайнофона за 7−8 тысяч рублей.
это просто одно из проявлений попыток массово поднасобрать денег помимо налогов. Налоги надо законами вводить, а это вроде как ради борьбы и все такое. Сейчас уже чуть ли не циркулярно предлагается госкомпаниям выдумывать и вводить т.н. скрытые комиссии. Денег то все меньше становится. А всяких затей все больше.
>пострадают прежде всего приезжающие туристы.
Человек про Турцию выше писал, сделать также — работа пару недель без регистрации IMEI.
>А серый контрабас, Демидов, моментально освоит перешивку на старые (с убитых телефонов) IMEI.
Любые доп. расходы для контрабандистов полезны экономике, так как легальный бизнес получает меньший разрыв по цене, более равные условия.
Я бы еще конфискацию имущества за контрабанду ввел, чтобы риски у них выросли, двадцать раз подумали, а может все-таки ввести в белую?
Помню в начале 2000-х в Беларуси сильно наехали на обнальщиков. Загнали их в глубочайшее подполье. А обналом занялся банк под крышей АП РБ. Цены на обнал так даже подупали немного после этого.
Тут ведь что-то похожее будет. Всем нельзя, а кому-то можно. Да и расходы там какие? У многих аппартов перепрошивка IMEI — штатная функция в инженерном меню.
Да никому особо не интересен контрабас, если есть что-то нормальное на рынке.
Вы в любую палатку зайдите, хоть где-то аппарат аналог Xiaomi A1 есть? Чтобы голый андроид, без «ускорителей», «оптимизаторов» и «антивирусов"….